Huidige Nissan GT-R wordt een heuse hybride - Autoblog.nl

Huh? Die stokoude huidige Nissan GT-R willen ze nog een nieuwe motor geven? Heeft dat nut dan?

Het is een van de evergreens van de prijslijsten. De Nissan GT-R is namelijk nog altijd gewoon leverbaar. Nu is dat op zich niet zo heel erg vreemd. De Nissan GT-R was bij de introductie een ware sensatie. Godzilla maakte gehakt van de concurrentie.

Sterker nog, ook aanzienlijke duurdere auto’s hadden de grootst mogelijke moeite met de supersnelle GT-R. Tegenwoordig staat het model nog steeds te koop en er zal vast een optimistische dealer zijn die er eentje in de showroom heeft staan. Zoals het een Japanse auto betaamt, wordt de GT-R zo nu en dan voorzien van een update. De laatste stamt alweer uit 2016, dus hoog tijd voor een refresh.

Hybride Nissan GT-R

Volgens het Japanse Best Car staat er een flinke update in de planning voor de huidige Nissan GT-R (R35). Het meest belangrijke nieuws: de auto krijgt hybride aandrijving! Nee, gelukkig geen PHEV-aandrijflijn met zware accu’s. het gaat om een flinke 48V-generator. Deze zal 20 kW leveren boven de 419 kW die de auto standaard al levert.

Dat betekent een maximum vermogen van 439 kW, oftewel precies 597 pk. Het is de bedoeling dat deze hybride Nissan GT-R vanaf 2022 geleverd gaat worden, die dan tot 2024 gebouwd gaan worden. Daarna is het over en uit voor de R35 GT-R. Over een opvolger is helemaal niets zinnigs te zeggen. Er gaan geruchten over een hybride hypercar, maar die zijn al een tijdje niet ‘ververst’.

Final Edition

Gek genoeg zal de sterkste Nissan GT-R géén 48V-generator krijgen. Nog altijd schijnt de Final Edition het uitzwaaimodel met 720 pk te worden. Met slechts 20 te bouwen exemplaren moet dat een heel zeldzame auto gaan worden. Uiteraard is dat even koffiedik kijken.

Vorig jaar werden er namelijk 304 stuks van de huidige Nissan GT-R verkocht in de Verenigde Staten (de grootste markt voor de auto). Dat is niet echt veel. Ondanks dat een 48V-generator de auto sneller en efficiënter kan maken, betwijfelen we of het verschil groot genoeg is om nog een paar jaar productie te rechtvaardigen.

Of de hybride Nissan GT-R überhaupt naar Nederland komt, is nog maar de vraag. De Nissan 400Z komt bijvoorbeeld niet naar Europa.