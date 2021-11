Gele Porsche 911 GT3 viert Le Mans succes

En de gele Porsche 911 GT3 is bedoeld voor de Le Mans-winnaar in kwestie!

Een Porsche 911 is een geweldige sportauto. De 911 GT3 is misschien wel de meest geweldige versie daarvan. Het is de ideale auto voor mensen die heel erg graag auto’s verzamelen en verkopen voor winst. Volgens autojournalisten rijdt het ook nog eens uit de kunst. Maar ja, dan komen er kilometers op en dat wil je niet.

Nee, wat je wil is met je 911 op Instagram-foto’s maken van de gekke opties die je hebt besteld. Er zijn meer dan voldoende opties beschikbaar voor de nieuwe Porsche 911 GT3. Daarvan heb je er eigenlijk geen één van nodig. Het is voornamelijk een uitgekookte manier om de laatste 50-100 mille nog even los te trekken uit de portemonnee van de vermogende klant.

Gele Porsche 911 GT3

Zeker opties van Porsche Exclusive Manufaktur zijn populair. Tegenwoordig zijn veel opties al Porsche Exclusive Manufaktur. Dus je kunt speciale opties gewoon vinden tussen de lijst met normale opties… Maar als nog exclusiever moet, dan kan dat. Aparte kleuren, rare stickers, bijzondere bekleding, afwijkende stiksels, nieuwe borduursels. Een stel hoogbegaafde doch blinde nonnen (gezien de prijs vermoeden wij dat) regelt dat voor je.













In dit geval is men net even ietsje verder gegaan. Volgens Porsche is deze GT3 gebaseerd op de Porsche 956 raceauto die in 1985 de 24 uur van Le Mans won. De 956 in kwestie was van een privé-team (New-Man Joest Racing), niet van een fabrieksauto (de Rothmans Porsches ware dat destijds). Met Paolo Barilla achter het stuur (samen met John Winter en Klaus Ludwig ) won men de slijtageslag.

Paoop Barilla

Paolo Barilla werd onlangs 60 jaar oud en wilde dat graag vieren. Daarom toog hij naar Porsche Exlcusive om het laatste product van Porsche Motorsport (de GT3 in dus dit geval) aan te laten kleden via het Sonderwunsch Program. De kleur is niet Speedgelb, maar Summer Yellow. Verder zijn er diverse wit en zwarte details, net als zijn raceauto. Waar de raceauto zwarte velgen had, zijn die bij de GT3 aan de voorkant wit en achter goud. Tijdens sommige races had de 965 overigens witte ‘aeroblades’, dus het is gedeeltelijk historisch verantwoord.

Zijn er verder nog opvallende dingen? Jazeker. De voorzijde is nu in kleur mee gespoten. Het ziet er een stuk beter uit dan het zwarte plastic dat je nu standaard hebt. Ook bijzonder zijn de geel gespoten ringen om de koplampen. Althans, het komt anders niet voor en moet speciaal besteld worden. Ook is er een nummer ‘7’ op geplakt. In het interieur is er ook aandacht besteed aan deze bijzondere 911. Zo is er een afbeelding van Le Mans in de stoelen te zien.