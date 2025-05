Hoe BMW het gewichtsprobleem van de M5 kan oplossen

Mocht je nog vinden dat de BMW M5 een gewichtsprobleem heeft, zou er een oplossing kunnen zijn. Het is de vraag of BMW het wil.

De nieuwe BMW M5 weet, zoals elke BMW, weer de meningen te verdelen. Niet eens per definitie vanwege de styling, maar ook vanwege de andere specificaties. Op zich is 727 pk weer een mooie boost ten opzichte van de uitgaande 635 pk sterke M5 F90. Maar de M5 heeft er zo veel extra gewicht voor nodig, dat het qua prestaties erg tegenvalt hoe veel je er echt aan hebt. Sterker nog: de oude M5 kan de nieuwe eruit rijden op de sprint. Dat is allemaal ingecalculeerd, want de BMW M5 maakt furore met een nieuwe hybride aandrijflijn. Wat er wel voor zorgt dat je al die pk’s voor een vrij redelijk bedrag kan kopen in een land waar belasting op pure benzineauto’s vrij hoog is.

Oplossing?

En laten we wel wezen: de meeste mensen die al hebben mogen sturen met de nieuwe BMW M5, zijn er helemaal niet zo negatief over. Toch blijven cijfers gewoon keiharde cijfers en vraag je je af of BMW niet nog een optie kan geven. Daar dagdroomt BMWBlog over en we moeten zeggen: het idee klinkt niet slecht.

Je kan nu zeggen, gooi al die hybride zooi overboord voor de BMW M5. Da’s lastig, want dan is de kans klein dat je de nieuwe Euro 7-eisen haalt. Maar het kan wel, alleen dan met een andere vorm van hybride. BMW gebruikt de S68 V8 uit de M5 namelijk ook in de ’60i’-modellen van de X5 en X7. Daarin al goed voor 530 pk, wat uiteraard nog wel meer kan worden. Dan moet BMW wel flink persen, want onder de 600 pk komen is voor een F90-opvolger misschien ietwat behelpen. Als je het kan combineren met een dieet van 300 tot 400 kg, zou het wellicht kunnen werken.

Karakter

Zoals gezegd kan de BMW M5 prima werken zoals ‘ie nu doet, maar met 100 pk en toch 300 kg minder zal het niet zo veel schelen qua echte snelheid. En creëer je wellicht een auto die het karakter van de M5 wat meer omarmt: een relatief zware auto die toch relatief licht een bocht in duikt. Voor een kanon op een dragstrip moest je toch al bij Audi en de RS 6 of RS 7 zijn. En hey, wat als de M5 PHEV gewoon de topversie blijft en de Mild Hybrid eronder komt? Als een soort M550i op steroïden, wellicht.

Er liggen dus kansen voor de nieuwe BMW M5, al moet gezegd worden dat het nog moet blijken hoe de nieuwe top-Fünfer gaat bevallen qua verkopen. Helemaal nu er ook weer een Touring is, dat is wel cool.