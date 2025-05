Meest unieke Hyundai van Marktplaats is ook de grootste

Ruimtegebrek? Deze zeer unieke Hyundai op Marktplaats kent dat woord niet.

Je zou zeggen dat de Nederlandse automarkt gewoon alles overneemt van andere EU-landen. Eigenlijk is het enige wat wij nog doen bovenop de Europese typegoedkeuring, een BPM-boete. Sommige merken kiezen ervoor om gewoon alles aan te bieden, je ziet vanzelf wel wat werkt of niet (hallo Toyota Camry Hybrid). En andere merken voorzien een fiasco en geven modellen hier niet eens de kans om zichzelf te bewijzen. Nou moet het gezegd worden, we kunnen niet veel auto’s bedenken die hier zijn geskipt. Al heeft ondergetekende altijd een zwak gehad voor de occasion van vandaag.

Hyundai Staria MPV

Het is namelijk een Hyundai Staria! Dat is officieel geen vreemdeling meer, want Hyundai biedt de bestelversie nu officieel aan. Van de MPV-versie ontbreekt elk spoor, terwijl dat is hoe de Staria begon. Uiteraard scoren dit soort luxe personenbusjes sowieso in Azië en is de Staria gewoon de manier voor de hondstrouwe Zuid-Koreaanse bevolking om niet Chinees te hoeven shoppen. Maar de Staria schopte het ook tot Europa en in Duitsland zie je hem nog wel eens op de Autobahn.

Toegegeven, gezien de designtaal van Hyundai nu is de Staria niet meer zo buitenaards als toen deze debuteerde in 2021. Voor die lichtbalk voorop en de pixel-achterlichten hoef je niet meer verder te zoeken dan een Kona of Ioniq 5. Maar voor een busje is het nog steeds een opmerkelijk design. De simplistische voorkant met de kaarsrechte achterkant en hoge achterlichten alsof het een Volvo V70 is: best cool. Je hebt de Staria als negenzitter, dat is het standaard personenbusje met drie rijen aan banken. Je wil eigenlijk deze: de zevenzits luxeversie met eveneens drie zitrijen, maar dan betreft het luxueuze lederen captain’s chairs. De negenzitter is de Vito Tourer, de zevenzitter is de V-Klasse, zo moet je het zien.

In het geval van dit exemplaar in het specifiek is er zelfs gekozen voor een beige gekleurde bekleding. Die achterbank met uitklapbaar voetenbankje ziet er op de plaatjes al heerlijk uit en je hebt ruimte in overvloed. Hij zit ook nog eens dik in de opties: Bose Audio, elektrisch bedienbare stoelen, dubbel zonnedak, stoelverwarming én verkoeling, parkeersensoren en 360 graden-camera, elektrisch openende en sluitende achterklep: lekker compleet. Vanuit de cabine lijkt het ook allemaal op de wat kleinere modellen van Hyundai, met ook diens functionaliteit qua stuur, tellers en bediening.

225 pk

Ook qua aandrijflijn is de Hyundai Staria geen onbekende. Het gaat om de 1.6 T-GDi HEV, bekend van de grote modellen van Hyundai als de Tucson en Santa Fe. Goed voor 225 pk en een topsnelheid van 167 km/u. Geen strepentrekker, maar goed, dat is ook het doel niet.

Kopen

Er staat momenteel één Hyundai Staria op geel (niet grijs) kenteken, een 2.2 CRDi diesel. Grappig genoeg staat die geregistreerd als Nederlandse auto, niet als import. Er is dus een kans dat deze Staria MPV nog naar Nederland geïmporteerd moet worden, maar met 3.750 km erop voelt ‘ie nog als nieuw. Maar of de prijs van 64.950 euro met de rompslomp van importeren incluis is? Dat hopen we wel, want anders loopt de prijs voor de meest unieke Hyundai van Marktplaats aardig in de papieren.