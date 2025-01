Hoe goed heb jij opgelet op je theorie-examen?

Het CBR verandert een verkeersregel en we zijn benieuwd of jij nog weet hoe het zit en zat.

Er wordt wel eens (onofficieel) gepleit voor nieuwe regels omtrent het auto-theorie-examen. Die haal je namelijk, vervolgens mag je de weg op en hoef je al deze regels eigenlijk nooit meer op te kunnen dreunen. Als jij op je achttiende je rijbewijs haalt en pas op je tachtigste stopt met rijden, heb je 62 jaar niks hoeven te doen met de theorieregels om toch zo lang te mogen rijden. Zo kan het zijn dat bepaalde zaken totaal verwateren of vanaf het begin al redelijk irrelevant leken.

Militaire colonne

Dat gevoel kwam bij ondergetekende terug bij het leren over de militaire colonne. Het lijkt mij vrij duidelijk wanneer een colonne begint en eindigt aan het type voertuig te zien, als er achter zeven legergroene Scania’s een witte Iveco met “De Vries Logistiek” op de trailer rijdt, mag je toch concluderen dat de colonne eindigt bij de zevende Scania. Toch zijn daar dus regels voor om de voertuigen aan te duiden die deel uitmaken van de colonne, en de voertuigen die de colonne leiden en afsluiten. Dat zat overigens zo: het leidende voertuig voert een blauwe vlag aan beide kanten en een blauwe rechter koplamp, het achterste voertuig een groene vlag rechts en een groene rechter koplamp en alles ertussen in voert één blauwe vlag rechts en een blauwe rechter koplamp.

Verandering

Doe vooral geen moeite om dit alles uit je hoofd te leren, want per 1 januari 2025 zijn de regels veranderd. Een militaire colonne is nu te herkennen aan één blauwe vlag aan het eerste voertuig en één groene vlag aan het laatste voertuig. Alles ertussen krijgt geen speciale vlaggen en ook de koplampen worden overbodig gemaakt. De reden hiervoor is dat Nederlandse militaire colonnes zo gelijk geschakeld worden aan internationale regels voor colonnes. Zo hoeven de tekens niet aangepast te worden bij een grensovergang.

Dan weet je dat ook weer. Mocht je binnenkort je theorie-examen hebben: die zijn al aangepast op de nieuwe regels voor de militaire colonne.