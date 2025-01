Lamborghini EV moet minstens zo goed zijn als…

Het lijkt erop dat Lamborghini bepaalde aspecten van één van de beste liefhebbers-EV’s van dit moment wil overnemen.

Het einde van een jaar betekent vaak dat bekende automedia vaak even terugblikken op het jaar. Net als bijvoorbeeld de Autoblog Auto van het Jaar doen video-reviewers dat ook. Dan krijg je uiteenlopende meningen, maar bij sommige auto’s staan de neuzen over het algemeen dezelfde kant op. Een auto waarbij dat veelal gebeurde in 2024 is de Hyundai Ioniq 5 N.

Hyundai Ioniq 5 N

Hyundai lijkt namelijk de code gekraakt te hebben wat betreft een EV met lol. De Ioniq 5 N weet op vele manieren een lach op het gezicht van de bestuurder te toveren. Dat werkt jaloersmakend. Tenminste, zo lijkt het gezien een video van YouTuber Varryx.

Hyundai bij Lamborghini

Op zijn video (vanaf 21 minuten) wordt namelijk een Hyundai Ioniq 5 N gespot die het Lamborghini-terrein op rijdt. En er weer af. Dat gebeurt vaker in die contreien, bij Ferrari werd bijvoorbeeld al eens een Tesla Model S Plaid gespot. Je gaat nooit horen waarom, maar er is een kans dat er even gespiekt wordt. Autofabrikanten kijken namelijk vaak even bij elkaar in de keuken en even een auto van dichtbij bekijken is een makkelijke manier.

Er is veel wat Lamborghini potentieel over wil nemen van de Hyundai Ioniq 5 N, je denkt waarschijnlijk vrij snel aan het gesimuleerde motorgeluid, maar misschien diende de Ioniq 5 wel als moodboard. De minst leuke theorie is dat hij van een medewerker is die gewoon naar het werk ging en weer weg ging. Wie weet, misschien wordt de Lamborghini-EV wel net zo leuk als de Ioniq 5 N. Dat zouden ze goed kunnen gebruiken.