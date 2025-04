Is dit de coolste auto op grijs kenteken?

De Spot van de Week is deze keer geen supercar, maar een bedrijfswagen…

Ook al zijn er later op de week nog hele dikke auto’s gespot, de Spot van de Week was eigenlijk maandag al bekend. @Maurice16 kwam namelijk een heuse Lamborghini LM002 tegen in Naarden. Dat is natuurlijk een topspot van jewelste.

De Rambo Lambo is een uiterst zeldzame verschijning, met een totale productie van slechts 301 exemplaren. Daarmee vergeleken is de Urus een massaproduct, want daar zijn er waarschijnlijk al bijna 30.000 van gebouwd.

De LM002 is verder ook niet te vergelijken met de Urus: dit is een onvervalste terreinwagen, die in eerste instantie ontwikkeld werd voor het leger. Geen P.C. Hoofttractor dus, maar wel een 2 meter breed, 2.700 kg wegend bakbeest.

De LM002 heet LM002 omdat er ook een LM001 was. Dit was een van de prototypes die aan deze auto vooraf ging, samen met de Cheetah. Deze auto’s hadden allebei een V8 achterin, maar de LM002 kreeg uiteindelijk de V12 uit de Countach. Aan de enorme bult op de motorkap kun je zien dat dit nog een exemplaar is met carburateurs. Later kreeg de LM002 injectie en daarmee ook een lager motorkap.

De V12 levert 450 pk en is gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak, die berucht is vanwege zijn zware bediening. Dit is echt de laatste auto waarmee je in de file wil staan. De rijeigenschappen zullen ook vrij beroerd zijn, maar dat hoort natuurlijk allemaal bij de beleving.

Op dit moment staan er slechts zes exemplaren op Nederlands kenteken. Het bijzondere aan dit exemplaar is dat ‘ie op grijs kenteken staat, als enige van de zes. Daarmee is het eigenlijk meteen de coolste bedrijfswagen van Nederland. Het is tevens de enige groene LM002 op gele platen.

Een Lamborghini LM002 wordt maar zeer zelden gesignaleerd in het wild, dus daarom was de Spot van de Week een no-brainer. Ook al zijn er deze een Ford GT en een 997 GT2 gespot, een LM002 is echt een ander niveau van zeldzaamheid.

Heb je ook wat bijzonders gespot? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot volgende week in deze rubriek!

Bekijk alle foto’s van deze LM002 op Autoblog Spots!