Registreer je bedrijfswagen voor 1 november, ik herhaal…

…registreer je bedrijfswagen voor 1 november! Of betaal volle bak BPM.

Nieuw guur/radicaal/vernieuwend/fris rechts kabinet of niet, vanaf 1 januari 2025 veranderen de belastingregels. Vanaf dat moment betaal je BPM over de aanschaf van een bedrijfswagen. Dat betekent een enorme run op bestelbusjes en dikke SUV’s op grijs kenteken.

Die run moet even wat sneller, want de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) heeft het een beetje druk en verwacht naar het einde van het jaar nog een flinke eindspurt. Daarom volgt er alvast een winstwaarschuwing van de RDW.

Registreer je bedrijfswagen voor 1 november

De deadline voor 1 januari 2025 was al een scherpe natuurlijk, maar het kan altijd strakker. De RDW geeft nu alvast aan dat de eerste registratie van je bedrijfswagen voor 1 november aangevraagd moet zijn om ook nog daadwerkelijk geregistreerd te worden in 2024. Alles daarna kan zomaar na de jaarwisseling in het kentekenregister belanden en dat betekent dokken!

Kleine disclaimer nog, want de Belastingdienst kan nog dwars liggen. Er is een afhankelijkheid van de Belastingdienst voor een fiscaal akkoord en eventueel de post voor het verzenden van de kentekencard. Zo lezen we bij de Bovag.

Consequenties consequenties

Flink doorwerken dus met al die nieuwe en geïmporteerde bedrijfswagens! Er is twee maanden minder beschikbaar dan je zou denken om ze op kenteken te krijgen. Wat werkt onze overheid toch weer lekker efficiënt en betrouwbaar.

De consequenties zijn namelijk best pittig. De BPM wordt net als bij personenauto’s berekend op basis van de CO2 uitstoot. Bij de dieselende bestellers of SUV’s kan dat aardig oplopen.

Klein voorbeeldje. Koop je een Toyota Land Cruiser dan kost die auto inclusief BPM dit jaar 180.995 euro. Daarvan is bij de instapper 99.845 euro BPM. Ga je voor de zevenzitter mag je zelfs 101.809 euro overmaken aan de Nederlandse staat in plaats van aan Toyota.

Nou verkoopt het merk in ons land momenteel voornamelijk de bedrijfswagen variant. Die kost namelijk 71.400 euro. Nog enigszins betaalbaar. Voor de fiscale waarde komt daar dan nog 42.185 euro bij. Dat is wel even slikken als het registreren niet lukt voor 1 januari…

Vooral omdat de BPM dan ook nog wel eens veel hoger kan uitvallen als de tarieven voor het nieuwe jaar bekend zijn en gelijk getrokken. Want de BPM op bedrijfswagens wordt nú nog berekend op basis van de cataloguswaarde, vanaf volgend jaar net als bij personenauto’s op basis van de CO2 uitstoot. Vandaar het voorbeeld van de “gewone” Land Cruiser. Voel je de tijdsdruk al?

Schiet nou op!

Kortom je moet gewoon op gaan schieten. Wil je nog even nalezen hoe het allemaal zit met die BPM vrijstelling of niet, dan biedt de belastingdienst uitleg. De korte versie is: registreer je bedrijfswagen voor 1 november 2024, ik herhaal: registreer je bedrijfswagen vóór 1 november 2024. Of vis naast het net.