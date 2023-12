Vrachtwagenrijbewijs TOCH nodig voor elektrische bedrijfswagens

Je hebt toch een vrachtwagenrijbewijs voor elektrische bedrijfswagens nodig.

Nou, daar sta je dan met je goede gedrag. Heb je net je wagenpark aan bedrijfswagens aangepast (allemaal elektrisch), krijg je te maken met een nieuw probleem. Alle chauffeurs moeten namelijk een vrachtwagenrijbewijs gaan halen.

Nu is het niet zo dat het beloofd is dat dat niet nodig zou zijn, maar wellicht wel een flinke tegenvaller. De overheid zit een beetje met meerdere issues in zijn maag. Ten eerste wil het graag dat de dieselbusjes gaan verdwijnen ten faveure van elektrische bedrijfswagens.

Het nadeel van een elektrische bedrijfswagen is doorgaans de erg kleine range. Je hebt dus een enorme accu nodig om in de buurt te komen van een conventionele bedrijfswagen. Accu’s hebben een hele slechte energiedichtheid vergeleken met een litertje diesel. Dit zorgt er vervolgens weer voor dat de elektrische bedrijfswagen extreem zwaar is.

Vrachtwagenrijbewijs voor elektrische bedrijfswagen

In sommige – zeker niet alle – configuraties kan dit betekenen dat de bedrijfswagen met volle belading boven de 3.500 kg komt. Vroeger was het altijd de regel dat alles boven de 3.500 kg bestuurt dient te worden door een chauffeur met een groot rijbewijs. Voor nu is er een soort gedoogregeling, tot 4.250 kg. Officieel heb je volgens de letter van de wet nog altijd een vrachtwagenrijbewijs nodig, maar vanwege een gedoogregeling zijn er omstandigheden waarin je toch kunt rijden met een zware elektrische bedrijfswagen.

Nou, daar komt een einde aan. Demissionair minister Mark Harbers van Infrastructuur heeft dat laten weten. Dit betekent dat de bijzondere positie waarin we ons nu bevinden, komt te vervallen. Dat zal niet direct zijn of per ingang van het nieuwe jaar.

Nee, de regeling c.q. uitzondering blijft nog een half jaar van kracht. Vanaf 1 juli 2024 is het de bedoeling dat alles boven de 3.500 kg bestuurt dient te worden door mensen met een vrachtwagenrijbewijs.

Op zich ook wel logisch, toch?

Er zijn overigens meerere soorten vrachtwagenrijbewijzen. Voor de meeste elektrische bedrijfswagens is rijbewijs C1 al voldoende. Dat is voor 3.501 tot 7.500 kg.

Mark Harbers (hij keert niet terug dit kabinet) vindt het heel vervelend dat de ondernemers nu op kosten gejaagd worden. Eerst moesten bedrijven investeren in elektrische bedrijfswagens, nu moeten de chauffeurs ook een nieuwe rijbewijs gaan halen.

Het grote probleem is dat er nu een juridisch onwenselijke situatie is ontstaan. Daarnaast is Harbers het eens met de reden waarom bestuurders van zware bedrijfswagens vrachtwagenrijbewijs nodig hebben. De bestuurders van zwaardere voertuigen moeten daar ook rijvaardig voor zijn. Dat klinkt op zich best logisch, toch?

Fotocredit: Hummer H1 EV in zijn natuurlijke habitat door @RubenPriest via Autoblog Spots.