Hoe hard rijdt deze Audi door Almere?! [VIDEO]

Audi airlines in Almere, maar de zwaartekracht laat niet met zich sollen.

Net wanneer je denkt dat het op zondagavond altijd rustig is op de weg. Op de Hogering in Almere was het afgelopen zondagavond een momentje wat minder rustig.

Een bestuurder van een Audi A4 Avant had de gang er goed in zullen we maar zeggen. Op die zondagavond rond half elf ging het flink mis. Een eenzijdig ongeval dat dankzij dashcambeelden het internet heeft gevonden. Bij het zien van de beelden gaan je wenkbrauwen op z’n minst fronzen. Ik bedoel, hoe denk je dat het een goede afloop kan hebben door zó hard te rijden.

Audi crash in Almere

De locatie: de Hogering, ter hoogte van de kruising met de Karperweg. Een weg waar 70 km/u de norm is en waar je doorgaans geen circuitambities hoeft te hebben. Toch lijkt de bestuurder van een Audi daar anders over te denken. Op de inmiddels rondzwervende beelden is te zien hoe de Avant met een werkelijk absurd tempo richting Almere Stad knalt. Hoe hard precies? Dat laat zich lastig meten zonder meetapparatuur, maar “ruim boven de toegestane snelheid” is een understatement.

Op de linker rijstrook rijdt op dat moment een andere automobilist, keurig volgens het boekje. Richting aangeven, afslaan naar de Karperweg, niks geks. Totdat er in de binnenspiegel ineens een Audi opduikt die als een soort straaljager de dashcammer passeert.

De inhalende Audi maakt een plotselinge stuurbeweging. Door de veel te hoge snelheid raakt de auto volledig van slag. Op grip hoef je niet meer te hopen en de auto schiet richting de vangrail. Die vangrail wordt vervolgens keihard geraakt, waarna de Audi als een ongeleid projectiel doorschiet en uiteindelijk midden op de kruising tot stilstand komt. Wonder boven wonder stapt iedereen er zonder verwondingen uit. Dat mag je gerust een klein wonder noemen.

Hulpdiensten waren snel ter plaatse om de situatie veilig af te handelen. De weg lag bezaaid met brokstukken en de Audi had betere dagen gekend. Een bergingsbedrijf heeft de auto afgevoerd. De politie doet onderzoek naar de toedracht en zal ongetwijfeld ook de dashcambeelden nauwkeurig analsyeren.

De videobeelden liegen niet, dit is echt met een ongelofelijke snelheid gegaan. De vraag is: Hoe hard rijdt deze Audi door Almere?! De video is te bekijken op YouTube.