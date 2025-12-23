Er is nu ook een VAG-merk wat lange garantie durft te geven!

Ook niet-Aziatische merken beginnen nu lange garantie te geven.

Er is de laatste jaren een trend gaande waarbij steeds meer merken hun fabrieksgarantie verlengen. Daarbij gaat het vooral om de Aziatische merken, maar ook Stellantis rekte eerder dit jaar de garantie op tot 8 jaar. En nu volgt zelfs een VAG-merk.

Seat maakt namelijk bekend dat ze de garantie naar 8 jaar verlengen, om daarmee hun vertrouwen in de kwaliteit te onderstrepen. Momenteel is de fabrieksgarantie maximaal 4 jaar, dus dat is een flinke upgrade. Per 2026 (volgende week dus) treedt de nieuwe garantietermijn in werking. Dit geldt overigens niet internationaal, het is een beslissing van Pon. Da’s toch aardig van ze.

De garantie geldt tot 160.000 kilometer en is overdraagbaar. Belangrijk detail: het onderhoud moet wel worden uitgevoerd bij de dealer of een erkende Seat-garage. Maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor de lange fabrieksgarantie van Toyota, Lexus en Suzuki. Als je het onderhoud van je Seat elders laat doen, stopt de garantie na 4 jaar.

Voor de zustermerken van Seat – en dan bedoelen we met name Volkswagen en Skoda – geldt nog steeds een garantietermijn van maximaal 4 jaar. Daarmee heeft Seat dus een USP te pakken binnen de groep. Gek genoeg horen we niks over Cupra, dus het lijkt erop dat een Seat Leon straks 8 jaar garantie heeft en een Cupra Leon maar 4 jaar.

8 jaar fabrieksgarantie is natuurlijk mooi, maar de Aziaten hebben nog steeds de langste garantietermijn. Toyota, Lexus, Kia en sinds kort ook Suzuki bieden allemaal tot 10 jaar garantie. Maar Stellantis en Seat komen dus aardig in de buurt, met 8 jaar garantie. En wie weet volgen er nog meer VAG-merken.