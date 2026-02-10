Rappe Ford Focus op Marktplaats verlies je nooit uit het oog

Zeker weten dat je de auto weer terug vindt op een parkeerplaats? Dan is deze Ford Focus op Marktplaats iets voor jou.

Er zijn veel redenen om te kiezen voor een bepaalde occasion. Goede kilometerstand, goede historie, de opties kloppen precies of ‘je kwam hem tegen en er is niks mis mee’. Kan allemaal. Voor sommige mensen, ikzelf ben er één van, mag een auto nog de grootste frikandel zijn die er is maar wil je hem toch vanwege iets heel simpels: de kleur. Maar, als ik mezelf even als voorbeeld gebruik: het gaat vaak om een ‘iconische’ kleur voor een bepaald model auto. Zie het zo: als je denkt aan een bepaalde auto zal je vrij snel die auto inbeelden en de kleur waarin je hem inbeeldt, die is heilig.

Iconische kleuren

Zo zijn er auto’s die zo’n beetje synoniem staan voor een bepaalde kleur of nog sterker: waar de kleur in kwestie meer waard is dan andere tinten. Soul Red op Mazda’s geldt dit veel voor, maar ook Liquid Yellow/Jaune Sirius voor een Renault RS-product. Ford kan er ook wat van. Een rappe Focus kopen kan in vele kleuren, maar er wordt vaak grof bijbetaald voor dé kleur waarin de auto voorgesteld werd. Voor de Focus begon dat hier.

Ford Focus ST (C307)

Toen er bij de tweede generatie Ford Focus weer ruimte was voor een ST, klopte Ford bij partner Volvo aan om de vijfcilinder uit de C30 te lenen. De 2.5 liter grote vijfcilinder was goed voor 225 pk en 320 Nm. Er komt een heerlijke roffel uit de dubbele eindpijp, maar het is slechts de helft van het verhaal. Een ST krijgt ook nog eens unieke velgen, dikkere bumpers, een achterspoiler en als je durft deze kleur: Electric Orange.

Foto’s doen eigenlijk geen recht aan hoe Electric Orange op een Ford Focus ST eruit knalt. Zoals we al zeiden in de intro: je kan deze auto zien staan vanaf de maan, makkelijk als je even vergeten was waar je hebt geparkeerd. Dat durven is wel degelijk sprake van, want sommige ST-kopers waren veel te no-nonsense om voor een oranje te gaan. Het is wel een statement dat je maakt, wat niet voor elke Ford-liefhebber weggelegd is. Je mag weten: ondergetekende is stiekem een beetje verliefd op de ‘Mk2’ Focus ST, maar enkel een oranje.

Ford Focus ST op Marktplaats

Zoals gezegd zijn vele liefhebbers wel uit op een Ford Focus ST als ‘ie oranje is. Dat betekent niet alleen dat de vraag groter is dan het aanbod, het betekent ook dat er grof geld gevraagd wordt voor een oranje exemplaar. Vrijwel elke oranje Focus kreeg een bijpassend oranje interieur wat terugkwam op de Recaro-sportstoelen in het interieur. Dat interieur is qua bolsterschade en andere kleine slijtage wel de zwakke plek van deze Focus, maar verder klopt ‘ie wel.

Kopen

Je zou bijna zeggen ‘dat mag ook wel’ als je een oranje Ford Focus ST zoekt op Marktplaats. De spoeling is dun, helemaal als je eentje zonder modificaties zoekt (op een Carplay-radio na is dit exemplaar redelijk onaangetast). En goedkoop is de 212.000 kilometer ervaren Focus helaas niet. Er wordt nog 7.950 euro gevraagd voor de Focus ST uit 2006. De prijs van oranje. Bereid om die te betalen? Neem dan een kijkje op Marktplaats.