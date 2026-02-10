Snelste speeltje voor rijke mensen is bijna hier, maar wel peperduur

Iedereen te snel af zijn op de volgende circuitdag heeft zijn prijs, maar klanten mogen het deze zomer nog gaan ervaren.

Zoals Carroll Shelby ooit zei: “er is niet zoiets als ’te veel pk’, wel zoiets als ’te weinig grip'”. Oftewel: een auto snel rechtdoor laten knallen, da’s eigenlijk niet zo spannend. Dat is namelijk een kwestie van zo veel mogelijk pk toevoegen en dan zorgen dat de motor normaal blijft draaien, de banden zichzelf niet uiteen rijten en je niet de eerste beste vangrail knuffelt. Maar als je als een top fuel dragster ergens een pk-getal met vijf cijfers uit weet te persen, dan zal je snel van je plek gaan. Zo veel is duidelijk.

Echte snelheid

Zo’n zelfde dragster zal echter snel zijn zwakte tonen wanneer er een bocht in het circuit zit. Laat staan meerdere en beide richtingen op. Waar het echt lastig wordt is een snelle rondetijd neerzetten. Dat heeft namelijk veel minder te maken met pk’s en des te meer met downforce, aerodynamica, grip en gewicht. Kijk maar naar wat er nodig is om een F1-auto te laten rijden zoals ‘ie doet. En dan is er nog wat een klein Engels bedrijfje een paar jaar geleden deed wat nog steeds extreem voelt.

Spéirling

Opgericht door David McMurtry, een zakenman van Ierse komaf, was McMurtry opgezet om de ultieme circuitauto te zijn. Daar is het bedrijf al mee bezig sinds 2016 en helaas is David McMurtry in 2024 overleden. Toch heeft hij daardoor nog kunnen meemaken wat de eerste auto van het merk aanrichtte. De Spéirling, een EV met ventilator achterop, is verbazingwekkend snel. Het cartoonesk ogende apparaat heet 1.000 pk, weegt 1.300 kg en gebruikt die ventilator om op vrijwel elke snelheid aan het asfalt te kleven. McMurtry was afgelopen jaar gestoord genoeg om dit te bewijzen door een Spéirling ondersteboven te hangen en daar bleef ‘ie dus echt plakken. Hij is sterker dan zwaartekracht.

McMurtry Spéirling Pure

Dat merkte je ook toen een prototype van de McMurtry Spéirling tijdens Goodwood Festival of Speed in recordtempo de heuvel op scheurde. Ongekend snel en remmen zat er bijna niet bij, zo plakt de Spéirling aan het asfalt. Allemaal leuk en aardig, maar heeft het bedrijf ook een plan? Ja, dat werd een tijdje geleden duidelijk. McMurtry komt met de Spéirling Pure en die kan je kopen.

Sinds 2023 is het echter verdacht stil rondom McMurtry, de Spéirling en de Pure-versie. Het is dan ook niet makkelijk om de bijzondere eenzitter zomaar te bouwen. Nu maakt McMurtry duidelijk dat de Pure er écht aan zit te komen en deze zomer mogen de eerste klanten het ding in ontvangst nemen. Er is een gloednieuwe fabriek gebouwd in Gloucestershire in het Verenigd Koninkrijk, dichtbij het hoofdkwartier van McMurtry. Zo kan het merk de 100 Spéirling Pure’s bouwen, maar ook ‘investeren in nieuwe modellen’. Waarmee toch wel gehint lijkt te worden op meer in het vat voor een ultiem snelle ventilatorauto.

Peperduur

In 2023 had McMurtry het over een prijskaart van 820.000 pond voor de Spéirling Pure. Dat blijkt drie jaar later optimistisch geweest te zijn, want nu kondigt het bedrijf aan dat de orderboeken openen voor niks beneden 995.000 pond. In euro’s tik je daarmee ruim het miljoen aan: 1,14 miljoen euro. Bovendien moedigt McMurtry je uiteraard aan om opties te selecteren, die ook niet goedkoop zullen zijn.

De tijd en het geld heeft McMurtry ook niet nodig gehad om door de hoepels van de typegoedkeuring te springen met de Spéirling Pure. Nog steeds betreft het een auto die enkel voor het circuit bedoeld is. Wel is de auto goedgekeurd voor onder meer de GT1 Sports Club, Time Attack USA en European Time Attack Masters. Er kan dus mee geracet worden. De 1.000 pk sterke EV gebruikt een 100 kWh groot accupakket, maar weegt slechts 1.300 kg. Het echt indrukwekkende getal is 2.000 kg downforce, mede dankzij de ventilator achterop. Oh ja, ook niet onbelangrijk: je mag niet langer zijn dan 1,95 meter of je komt met je kruin tegen het plafond. Wellicht niet de ideale auto voor Nederland.