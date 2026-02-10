De ultieme limousine voor echte eindbazen is hier

Voor gewone bazen was ‘ie er al maar als je een echte eindbaas bent is hier de limousine voor jou.

Kan de presence van een auto intimiderend zijn? Ergens wel, maar het blijft natuurlijk een auto. Toch zijn er auto’s die op de weg een bepaald soort respect afdwingen, vaak onbewust. Grote limousines waarvan je weet dat iemand er veel geld voor heeft betaald. En als het er dan nog uitziet alsof je de grote baas bent van een bedrijf, nog beter.

Neem de Toyota Century. Voor ons is Toyota het merk dat je koopt vanwege prijs-kwaliteitverhouding en betrouwbaarheid. Voor Japanners is Toyota veel meer dan dat. De Century, die helemaal bovenaan het gamma staat, is misschien wel de ultieme auto die je kan kopen in het land.

Baas boven baas

Als je echter de grote baas bent van Toyota, wil je meer. Tenminste, Akio Toyoda wil meer. Zo’n Century is cool, maar de directeur van Toyota wilde er wat flair aan verbinden van ‘zijn’ Gazoo Racing. Voor de Japanse topman van Toyota is er dus één Toyota Century GRMN. Dan ben je echt een eindbaas. Ga daar maar eens tegenop boksen.

Tom’s Toyota Century

En nee, Akio Toyoda wil geen productiemodel maken van de Century GRMN. Je kan nu echter bij een Toyota-partner aankloppen om ietwat hetzelfde effect te krijgen. Tuner Tom’s doet namelijk een plasje over de Century en het effect lijkt erg op dat van de Century GRMN.

Het betreft bijvoorbeeld een nieuwe set bumpers die Tom’s speciaal bouwt voor de Toyota Century. Dat haalt ook de two-tone weg die je normaliter krijgt: de bumpers zijn zwart in plaats van zilver. Aan de voorkant zit nu een veel uitgesprokenere lip met net als de GRMN een grille-achtig stuk waar de dagrijverlichting in zit aan weerszijden. Net iets meer agressie, zonder over de top te zijn.

Aan de achterkant van de Tom’s Toyota Century merk je helemaal dat iets meer sportiviteit het doel was. De hertekende achterbumper en subtiele lipspoiler zijn hint nummer één, maar de overduidelijk geplaatste vier stortkokers al helemaal. De onderdelen zijn gemaakt van CFRP, het soort koolstofvezel dat stevig is en toch in allerlei vormen gebogen kan worden. Een setje 19 inch BBS RZ-D-velgen maakt het geheel af, al had er wat ons betreft nog wel een setje veren onder gemogen die het gat tussen band en spatbord ietsje kleiner maakt.

Het interieur van de Tom’s Toyota Century is nog vrij gelijkwaardig aan het origineel, maar dan met opnieuw beklede voor- en achterstoelen in nappaleder met ruitjespatroon. Dit komt ook terug in de deurbekleding en armsteunen voor en achter. Toegegeven, je kan wol krijgen voor de zetels van de Century en dan ben je echt een eindbaas. Maar onderschat goed leder ook niet, uiteraard.

Aanleveren of kopen

Wil je de Tom’s Toyota Century hebben? Dan heb je drie keuzes en geen van drieën zijn ze goedkoop. Optie één is het zelf aanleveren van een Century waar Tom’s dan hun magie op loslaat. Dat kost omgerekend 52.127 euro BOVENOP de prijs van je Century, die rond de 125.000 euro kost. Twee vliegen in één klap vangen, dus een gloednieuwe Century inclusief Tom’s spul bemachtigen, kost omgerekend 164.500 euro. Ietsje goedkoper. De goedkoopste, of eigenlijk minst dure optie, is Tom’s raadplegen voor een occasion die zij al onder handen hebben genomen. Dan ben je niet de eerste eigenaar, maar ben je wel voor omgerekend 143.200 euro klaar. De prijs van een eindbaas zijn.