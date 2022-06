Hoezee, er zijn 1 miljoen BMW’s en MINI’s gebouwd in Nederland!

Er is eindelijk eens iets te vieren bij Nedcar.

De trots van de Nederlandse auto-industrie is natuurlijk VDL Nedcar. Dat is ook meteen de hele Nederlandse auto-industrie, maar dat doet er verder niet toe. Veel Mini- en BMW-rijders kunnen met trots vertellen dat hun auto ‘Made in The Netherlands’ is. Of eigenlijk moeten we natuurlijk zeggen: ‘Born in The Netherlands’.

VDL Nedcar produceert inmiddels alweer acht jaar voor BMW en ze hebben nu een belangrijke mijlpaal bereikt. In Born hebben ze namelijk de miljoenste auto gebouwd voor de BMW Group.

Bij dergelijke mijlpalen is het vaak ’toevallig’ een bijzonder exemplaar, maar dit is gewoon een grijze Mini Countryman. Oké, het is wel een S. Maar het lijkt erop dat dit écht het miljoenste exemplaar is.

De Mini Countryman is één van de drie modellen die VDL Nedcar voor BMW in elkaar schroeft. Daarnaast rollen er ook nog Mini Cabrio’s en BMW X1’s in Born van de band. Dat laatste zal alleen niet lang meer duren, want er is inmiddels een nieuwe generatie X1. Die niet ‘made in The Netherlands’ zal zijn.

De dagen van Mini’s die in Nederland geproduceerd worden zijn eveneens geteld. Na 2023 is het ook daarmee afgelopen en verliest VDL Nedcar dus zijn grootste (en tevens enige) klant. Dat is nu het nadeel van het runnen van een autofabriek: je kunt het risico niet spreiden over een hoop verschillende klanten.

BMW is in ieder geval wel een goede klant geweest, want ze zijn verantwoordelijk geweest voor een flink deel van alle auto’s die ooit bij Nedcar geproduceerd zijn. Om die miljoen auto’s even in perspectief te plaatsen: in het totale 55-jarige bestaan van de fabriek zijn er 5,7 miljoen auto’s van de band gerold.

Nedcar is echter niet van plan de productiecapaciteit terug te schroeven als BMW vertrekt. Integendeel, ze zijn juist aan het uitbreiden, om zo de volgende grote opdrachtgever over de streep te trekken. Dit is mogelijk Rivian, maar de toekomst is op het moment nog onzeker voor Nedcar.