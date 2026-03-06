Uurtje parkeren in Eindhoven kost deze man bijna 1.000 euro

Een automobilist in Eindhoven dacht slim te parkeren, maar zit nu met de gebakken peren…

Even voordat iedereen daar over gaat vallen, de parkeergarage op de foto is niet de parkeergarage uit het verhaal, maar een parkeergarage van dezelfde aanbieder in Den Haag. Zo, hebben we dat alvast opgeklaard.

Nou, dan waarom het zo duur parkeren is in Eindhoven. Spoiler, dat is het helemaal niet, maar deze automobilist dacht slim te zijn en dat kost hem nu heel veel geld.

Parkeren in Eindhoven

Het begon allemaal met een uurtje parkeren in parkeergarage De Admirant in Eindhoven. Kost normaal 4,80 euro. Of je dat goedkoop of duur vindt is een andere discussie, maar deze beste man moet uiteindelijk bijna 1.000 euro aftikken. Dat zit zo.

Hij dacht namelijk slim te zijn. Op een zwoele vrijdagavond in juli 2025 denkt hij namelijk wel naar buiten te kunnen rijden zonder af te rekenen bij de kassa. Hij rijdt heel dicht achter een voorganger onder de slagboom naar buiten. Treintje rijden heet dat in vakjargon.

Flinke kostenpost

Nou is deze meneer niet de eerste. Q-Park, eigenaar van de parkeergarage, geeft in cijfers aan dat jaarlijks zo’n 15.000 keer van deze truc gebruik wordt gemaakt. Een flinke kostenpost, want de schade is niet alleen die 4,80 euro parkeergeld.

Het parkeersysteem heeft namelijk geen idee dat er iemand naar buiten is gereden, dus de vrijgekomen parkeerplek wordt niet als vrije plaats geregistreerd. Dan wordt er dus ook geen nieuw auto toegelaten tot de parkeergarage. Daarnaast kunnen de slagbomen natuurlijk ook in storing schieten of beschadigd raken.

Niet zo gek dat Q-Park dus achter deze wanbetalers aangaat. Elk kenteken wordt bij in- en uitrijden geregistreerd en het systeem kan dat linken aan de parkeerkaartjes en het wel of niet betalen. De gegevens van de wanbetalers kunnen via de RDW worden achterhaald en dan komt Q-Park achter je aan.

Smoesjes

Zo ook in het geval van de wanbetaler in Eindhoven. Q-Park stuurde de beste man een rekening van 4,80 euro en een boete van 380 euro voor zijn slinkse truc. Onredelijk hoog aldus de boef van een automobilist. Hij kon niet anders want de techniek liet hem in de steek. Zijn pinpas deed het niet, de helpknop op de betaalautomaat deed het niet enzovoort enzovoort. Korte samenvatting, hij weigert om te betalen.

Q-Park had geen zin in zijn smoesjes en stapte naar de rechter. Tegenover het Brabants Dagblad geeft het bedrijf aan dat vaker te doen. Sterker nog, met regelmaat zelfs.

De kantonrechter in Eindhoven heeft geen boodschap aan het kletsverhaal van de parkeerder. Andere klanten kregen op hetzelfde tijdstip wel gewoon gehoor aan de intercom en de man heeft ook gewoon een eigen verantwoordelijkheid. Aldus de rechter. Een belletje achteraf had ook nog gekund natuurlijk.

Einde van het verhaal: de man moet zijn parkeergeld betalen én de boete. Door alle incasso- en proceskosten inmiddels een kostenpost van bijna 1.000 euro. Voor een uurtje parkeren. Au.

Foto via Q Park