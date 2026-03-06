Deze Volkswagen-exoot bewijst dat een plug-in hybride wél leuk kan zijn

Een shooting brake als deze kom je niet snel tegen in Nederland.

Sommige auto’s zijn zeldzaam omdat ze duur zijn. Andere omdat ze slecht waren. En dan heb je de Volkswagen Arteon Shooting Brake: een auto die iedereen mooi vindt, maar die je bijna nooit ziet rijden. Want zeg nou eens eerlijk: wanneer was de laatste keer dat jij er een zag rijden? Om het nog wat exotischer te maken, is deze Arteon ook nog getuned!

De eigenaar van de Arteon in de video onderaan dit artikel heet Mark. Hij heeft zijn hart verkocht aan Volkswagen, maar heeft ook weleens Volvo gereden. Een gemeende deler komt steeds terug: de auto’s zijn plug-in hybride. Zo ook zijn Arteon Shooting Brake. De Passat hiervoor ging de deur uit omdat de garantie op de accu bijna verliep. ”Het was voor mij ook weer een mooie reden om wat anders te kopen”, lacht Mark.

De getunede Arteon PHEV

Mark vindt het belangrijk dat zijn auto’s net een extra zetje in de rug hebben ten opzichte van het origineel. Ik doe het eigenlijk bij al mijn auto’s. Ik heb er gewoon goede ervaringen mee. Het loopt allemaal net iets prettiger. Het pakt allemaal net iets beter.”

De bekende 1.4 TSI plug-in hybride uit de GTE-familie ligt onder de motorkap, standaard goed voor zo’n 218 pk. De eigenaar zette zijn auto op de rollenbank: ”Standaard kwam er eigenlijk al bijna 250 pk uit. Dus daar stond ik echt wel even van te kijken.” Vervolgens voegde de tuner er middels een chipje en het verbeteren van de bak wat meer performance toe voor een totaal van 305 pk en bijna 500 Nm. Het is volgens Mark dag en nacht verschil, die 50 pk extra, of 91 pk meer op papier.

Het irritatiefactortje van de GTE-stand is ook verholpen. Normaal gesproken wordt de verbrandingsmotor om de haverklap uitgeschakeld om benzine te besparen. Dat is verholpen. De berijder zegt hierover: ”Als ik gewoon relaxed wil rijden pak ik de hybride stand of de volledig elektrische. Als ik in de GTE-stand zit, wil ik ook echt dat ie gaat”. Rijdt echter wel elektrisch, dan haalt hij zo’n 50 kilometer op een volle batterij,

Voorlopig geen SUV

Mark keek ook naar Tiguan-modellen, maar die vond hij simpelweg te duur voor wat ze boden. Bovendien: de hoge zit kan wachten: ”Ik moet nog vijftig worden, dus toen ben ik gegaan voor deze.” Nee, liever gaat Mark nog even voor deze Arteon die volgens hem ”Volkswagen-onwaardig mooi” is. Met dit ietwat vreemde compliment kunnen we het alleen maar eens zijn. Wat een plaatje!