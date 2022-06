Officieel: eerste blik op de sexy gelijnde Polestar 5

Polestar deelt de eerste foto van hun nieuwe vierdeurs GT: de Polestar 5.

Het is dat Polestar niet aan showrooms doet, maar anders zou het een hele eentonige bedoening zijn. Ze hebben maar twee modellen, waarvan er een al uit productie is. En die was ook niet relevant voor de gemiddelde consument Het wordt dus hoog tijd dat de Polestar 2 versterking krijgt.

Die versterking is gelukkig in aantocht. Polestar heeft maar liefst drie gloednieuwe modellen in de pijplijn zitten. De namen laten zich raden: Polestar 3, 4 en 5. Van de Polestar 3 heeft het merk vorige week al de eerste officiële afbeelding laten zien. Van de Polestar 5 hebben we echter alleen nog maar gelekte patenttekeningen gezien.

Tot vandaag, want Polestar gunt ons een eerste blik op de Polestar 5. Dit is de productieversie van de Precept Concept uit 2020. Zoals @Loek al concludeerde op basis van de patenttekeningen: de productieversie is heel dicht bij de concept car gebleven.

De typische concept car-kenmerken (cameraspiegels en suicide doors) hebben het productiestadium niet gehaald. De foeilelijke Lidar-unit op het dak gelukkig ook niet. Verder heeft Polestar de Precept bijna één op één overgenomen.

Concept cars die bijna ongewijzigd in productie gaan is doorgaans een goede zaak. De Precept had wat eigenaardigheden, maar een strakke sedan met een sportieve daklijn? Daar zeggen we geen nee tegen. Zeker niet in een tijdperk dat gedomineerd wordt door cross-overs. Polestar spreekt zelf trouwens van een ‘vierdeurs GT’.

Polestar 3 Polestar 5

Over cross-overs gesproken: Polestar laat nu ook voor het eerst de achterkant van de Polestar 3 zien. Het zijaanzicht van de Polestar 3 kregen we vorige week al te zien, maar nu kunnen we dus ook de kont beoordelen. En die ziet er bijzonder strak uit, dus daar zal het niet aan liggen.

Welke ontbreekt er nog in het rijtje? Juist, de Polestar 4. Die houdt Polestar nog even onder de pet. Of beter gezegd, onder een doek. Ze verklappen wel alvast dat het een SUV-coupé wordt. Qua prijs moet je rekenen op zo’n 65 mille.

De naamgeving bij Polestar hangt samen met de volgorde van introductie, dus de Polestar 3 mogen we als eerste verwelkomen. Dat zal in oktober zijn. De Polestar 4 komt volgend jaar. De Polestar 5 laat helaas nog langer op zich wachten. Die verwacht Polestar pas in 2024 te introduceren. Wel zal volgende week op Goodwood alvast een prototype in actie komen.