Porsche laat zien hoe het moet met deze speciaaltjes

Kies voor leuke kleurtjes. Het kan gewoon bij Porsche.

Porsche laat natuurlijk geen enkele gelegenheid voorbijgaan om met een speciaaltje te komen. Deze keer hebben ze zelfs in één keer vier speciaaltjes uit de hoge hoed getoverd. Wat valt er te vieren? Nou, ze bestaan 75 jaar in Australië. In Nederland vierde Porsche twee jaar geleden haar 75-jarig jubileum, dus onze tegenvoeters lopen twee jaar achter.

Porsche Panamera 4 E-Hybrid – Go North

De special editions zijn geïnspireerd op verschillende delen van Australië. Deze Panamera is geïnspireerd op de regenwouden in het noorden. De auto is uitgevoerd in de prachtige kleur Emerald Green Metallic, met goudkleurige 21 inch velgen. Een gewaagde combi, maar de Panamera kan het hebben.

Porsche Taycan 4S Cross Turismo – Go East

Deze Porsche Taycan is geïnspireerd op de oostkust van Australië. Zeg je oostkust, dan zeg je natuurlijk surfen. Deze auto is daarom uitgevoerd in een blauwe kleur (Ipanema Blue Metallic) en voorzien van dakdragers om de surfplanken te vervoeren. Het interieur is uitgevoerd in een frisse combinatie van zwart met wit leer en blauwe accenten.

Porsche Macan 4S – Go South

Het zuiden van Australië is vertegenwoordigd in deze Macan Electric. Die is uitgevoerd in Gold Bronze Metallic. Geen enorm opvallende kleur, maar wel chique. Het meest bijzondere gedeelte is het interieur, dat uitgevoerd is in beige en oranje.

Porsche Cayenne S – Go West

Last but not least (spreek uit met een Australisch accent): de Porsche Cayenne ‘Go West’. Dit is geen eerbetoon aan de Pet Shop Boys, maar aan de Australische Outback. De Cayenne is daarom voorzien van een off-roadpakket, met extra bescherming aan de onderkant en een bagagerek op het dak. De auto is ook uitgevoerd in een passende kleur: Ipanema Brown.

Het slechte nieuws is dat deze auto’s alleen voor Australië zijn, maar er is ook goed nieuws. Dit zijn namelijk allemaal opties die je gewoon op je eigen Porsche kunt bestellen. Laat je dus vooral inspireren door deze auto’s in plaats van de zoveelste zwarte Cayenne of Panamera te bestellen.