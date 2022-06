911 Turbo van Singer is een nieuw restomod-meesterwerk

Eerst de 928 restomod en nu dit: liefhebbers van Porsche-restomods komen wel aan hun trekken.

Precies een week geleden werden we aangenaam verrast door een Porsche 928 restomod. Die was ten eerste bijzonder goed gelukt en ten tweede is het verfrissend om eens een keer een 928 restomod te zien in plaats van een 911 restomod.

Toch zijn we 911 restomods ook nog lang niet beu. Zeker niet als ze bij Singer vandaan komen. Die houdt het nog steeds bij 964’s, maar in februari kwamen ze wel met iets nieuws: hun eerste 911 Turbo. En die stelde absoluut niet teleur.

De Amerikanen laten nu een tweede exemplaar zien. Die heeft niet alleen een andere kleurstelling, maar is ook met een andere insteek gebouwd. Met eerste 911 Turbo had Singer comfort voor ogen, terwijl deze meer op sportiviteit gericht is.

Singer heeft namelijk niet een standaard product, maar iedere auto wordt volledig naar wens van de klant gebouwd. Normaliter houdt dit in dat de klant de kleur van de stiksels mag kiezen, maar Singer gaat veel verder. Ook in technisch opzicht wordt de auto volledig naar wens van de klant gemaakt.

Om te beginnen heeft deze Singer 911 Turbo flink meer vermogen dan de vorige. Die haalde 450 pk uit een luchtgekoelde 3,8 liter boxermotor met twee turbo’s, maar Singer beloofde dat er nog meer mogelijk was. En inderdaad: dit nieuwe exemplaar heeft maar liefst 510 pk. Dat is meer dan een 997 Turbo en bijna net zoveel als een 991 Turbo.

Deze 911 Turbo van Singer is verder voorzien van een sportief afgesteld onderstel, carbon-keramische remmen, carbon kuipstoelen en een halve rolkooi. Daarmee heeft deze auto duidelijk een sportiever karakter dan de eerste Singer Turbo.

Qua uiterlijk zijn er een aantal subtiele verschillen. De vulopening is bijvoorbeeld verplaatst naar de voorklep. Daarnaast zijn de uitstekende delen van de achterbumper (geïnspireerd op de 930) achterwege gelaten. Als klap op de voorpijl is dit exemplaar voorzien van striping.

De plaatjes die je hier ziet zijn helaas nog steeds renders, maar niet getreurd: volgende week komt Singer naar het Goodwood Festival of Speed. Bezoekers kunnen zich dan vergapen aan een échte Singer 911 Turbo.