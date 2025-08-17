Dít is de zeldzaamste Honda van Marktplaats

De zeldzaamste Honda van Marktplaats is een onbekende voor ons, al kan het zijn dat je de naam wel kent.

Er blijft iets leuks kleven aan auto’s die hier nooit geleverd zijn, want zo kunnen hele normale auto’s ineens een exoot worden. Alleen is het heel menselijk (of autofanatelijk) om het gras altijd groener te vinden bij de buren, zonder dat dit ook zo is. Weet dus wel wat je importeert, het is geen garantie voor een leuke auto. Alleen de liefhebber van obscuur alledaags spul, die heb je altijd wel te pakken met dit soort gekke imports.

Honda Crossroad

Neem de import van vandaag. Het gaat om een Honda Crossroad en daar is er precies één van in Nederland. De liefhebber van onbekende rebadges weet nu dat die stelling ietwat semantisch is, want de Honda Crossroad (officieel gespeld als Cro$$road) is een rebadge van de Land Rover Discovery die enkel in Japan werd verkocht. En ja, zo’n vroege Disco begint iets zeldzamer te worden, maar ze zijn er nog wel. Heeft iemand dan echt de moeite genomen om een identieke auto te importeren vanwege de badge?

Crossroad II

Nee, want de enige Honda Crossroad van Nederland is eentje van de tweede generatie. Na de gekke deal met Land Rover kwam Honda in 2007 met een nieuwe Crossroad, dit keer gewoon hun eigen model. Grappig genoeg doet ‘ie wat denken aan de veel populairdere Element, ook omdat die naar de VS kwam. De Crossroad bleef ook in zijn tweede vorm enkel in Japan. Zo bonkig als dat ‘ie eruit ziet, zo simpel is ‘ie onderhuids. De Crossroad was voorwielaangedreven, alleen optioneel kon je AWD krijgen. En niet eens de soort vierwielaandrijving die meestal onder een bonkige SUV ligt: de Crossroad maakt gebruik van een part-time AWD-systeem waar de achterwielen alleen in nood ingrijpen. De basismotor was een 140 pk sterke 1.8 (R18) met VTEC, de optionele motor (met die optionele AWD) was de 2.0 liter grote R20 met VTEC.

Het idee was initieel om de Honda Crossroad ook naar Europa te brengen, maar dit was toen net de regels in werking gesteld werden dat je CO2-uitstoot omlaag moest. Honda vond het toen onnodig om grote voertuigen naar Europa te brengen zonder ‘milieuvriendelijke toevoegingen’. Ook in Japan viel de Crossroad daarom wat tegen en ging deze in 2010 weer uit productie, zonder opvolger. De Crossroad zweefde ergens tussen de Vezel (HR-V) en CR-V, dus daar werden potentiële kopers naartoe gestuurd.

Import

Op zich heeft Honda goed ingeschat dat Europeanen indertijd niet zitten te wachten op de Crossroad, maar iemand heeft toch de moeite genomen om er één naar Nederland te halen. Er staat momenteel een Honda Crossroad op Marktplaats. En da’s zeldzaam, want het is de enige. Nee, niet de enige op Marktplaats: de enige op Nederlands kenteken (rebadge-Discovery incluis). De verkoper durft zelfs te stellen dat het de enige is die momenteel te koop staat in heel Europa en dat mag ook wel, want de kans is klein dat er überhaupt veel zijn op ons continent.

Het grijze exemplaar uit 2007 is de 1.8, dus zonder AWD, maar met automatische vijfbak. Ondanks de stalen offroad-velgen met dikke banden is de terreinpotentie dus niet gigantisch. Toch is de Crossroad dankzij zijn hoekige vorm nog verrassend ruim van binnen en, iets wat ook niet onbenoemd mag blijven: hij heeft zeven zitplaatsen. Zie het dus niet als een zwakke offroader, maar een stoer uitziende MPV.

De Honda Crossroad op Marktplaats heeft ook maar 107.000 kilometer achter de kiezen en het interieur is voorzien van een Android-scherm. Optisch niet de sterkste toevoeging, maar dan kan je dus CarPlay draaien op deze 18 jaar oude auto. En ja, het hebben van een unieke auto heeft zijn prijs qua gemak van onderhoud. Dat lijkt bij de Crossroad echter enkel invloed te hebben op dingen als plaatwerk: de R18 ligt ook in de Europese Civic, FR-V en Stream. Bovendien hebben Japanse Honda’s de reputatie dat het allemaal wel heel blijft.

Kopen

We geven toe, je moet ervan houden. Maar als je houdt van unieke, vergeten en vreemde modellen dan is deze Honda Crossroad toch een leuke kans. Benut deze op Marktplaats voor 7.500 euro.