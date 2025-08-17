Populaire SUV krijgt eindelijk échte sportversie

Geen sportieve aspiraties maar een echte sportieve versie voor een populaire SUV.

Concept cars zijn altijd een mooie manier om aan te tonen welke richting je wil dat een designtaal of auto op gaat. Het gebeurt vaak dat hele gelikte concept cars niet in productie gaan, maar elementen ervan langzaam overwaaien naar productieauto’s. Alleen voelt het als een deceptie als je met een concept een spannende auto aankondigt om vervolgens alleen een koplamp in productie te nemen op een anders erg saai model.

Hyundai Tucson

Een auto die hier makkelijk slachtoffer van had kunnen worden is de Hyundai Tucson. Ten tijde van de derde generatie die -degelijk maar toch- wat belegen is vormgegeven, kondigde Hyundai een heftig concept aan. Voor de beeldvorming: dit was een Tucson toen ter tijd:

En de Vision T moest de nieuwe Tucson voorstellen. Heftige lijnen, strak profiel, bijzondere lichtsignatuur: leuk, maar dit gaat toch allemaal verloren in de productieversie?

Nou, dat valt dus mee. De vierde generatie Tucson (NX4) pakt toch wel erg veel van de Vision T. Die bijzondere daklijn, het lijnenspel in de zijkant en natuurlijk die grille die naadloos doorloopt in de verlichting. Het is en blijft een auto die de rol van de Tucson blijft vervullen en dus qua motoren en uitrusting is ‘ie doorsnee Hyundai, maar het oog wil ook wat. Anno 2020 was dit erg gedurfd. En nee, je hoeft het niet mooi te vinden. Het feit dat je het uitgesproken mooi of lelijk vindt is meer dan je kan zeggen van de generatie Tucson die de NX4 opvolgt.

N-Line

Over de aandrijflijn(en) gesproken: Hyundai voerde de Tucson uit met de reeks motoren die je wel verwacht. De welbekende 1.6 wordt gekoppeld aan een hybride- of plug-inhybridesysteem om altijd tot op zekere hoogte aan het milieu te denken. Het maakt de auto niet spannend, maar wel verstandig. En als je toch iets meer pit wil, kwam Hyundai een jaar na release met de Tucson N-Line. Dan wordt de Tucson voorzien van een ‘sportiever’ design met behulp van het sportlabel N. Alleen eh, daar blijft het ook bij. Qua aandrijving kwam er nooit een lekker potente aandrijflijn om de sportieve looks bij te staan. Wat toch jammer is, want auto’s als de i20 en i30 N-Line alsook de Kona N-Line voelden toch een beetje als de instapper richting de échte N die er wel was van die modellen. Bij de Tucson komt de N-Line ietwat uit de lucht vallen.

Vijfde Hyundai Tucson

Voor 2027 staat een compleet nieuwe Hyundai Tucson op de planning, om de dan zeven jaar oude huidige generatie af te lossen. Om even de voorspellingen te doen: de aandrijflijnen zullen vergelijkbaar zijn met een upgrade en het interieur zal geüpdatet worden naar de nieuwe Hyundai-maatstaven. Qua uiterlijk is er geen peil op te trekken: Hyundai heeft voor vrijwel al hun modellen een uniek eigen gezicht ontwikkeld. KoreanCarBlog deelt een render waarvan ze menen dat deze ’90 procent accuraat is’ en dat zou deze theorie bevestigen.

Hyundai Tucson N

Even terug naar die Hyundai Tucson N-Line: er is nog een gerucht wat de nieuwe Tucson wellicht interessant maakt. AutoExpress sprak met Joon Park, de vicepresident van Hyundai N’s management en die vertelt dat N zich niet exclusief gaat storten op elektrische auto’s. Zo meent Park dat ze bezig zijn met een topversie voor de nieuwe Tucson. Deze zou gebruik gaan maken van een baanbrekende nieuwe hybrideversie van de 1.6 T-GDi, goed voor 300 pk. Da’s een mooie upgrade: de huidige PHEV houdt het bij 252 stuks.

De nieuwe aandrijflijn is niet alleen goed voor extra pk’s, maar N gaat dan ook sleutelen aan hoe leuk de Hyundai Tucson wordt volgens Park. De huidige strategie in Hyundai-hybrides is een ‘neutrale’ modus en een efficiënte modus. De Tucson N zou daar een derde modus bij krijgen, waar de elektro- en benzinemotor samenwerken voor een efficiënte manier van vermogen. Klinkt allemaal nog een beetje vaag, maar we zijn benieuwd.

Mocht je nu denken: waarom nou nieuwe ICE-modellen van N inleiden met de Hyundai Tucson, dan is er goed nieuws. De technologie kan volgens Park ook een goede basis bieden voor nieuwe performance-versies van de i20 en i30. En dat klinkt weer perfect. Kortom: Hyundai was nog niet klaar met benzineversies van hun performance-label. Dat smaakt naar meer.