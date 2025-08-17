Dit is de enige Alfa 8C ter wereld in Blu Pozzi

En hij staat op Nederlands kenteken.

Een merk als Lancia is al lang geen liefhebbersmerk meer, maar Alfa Romeo heeft die status nog wel. Dat is te danken aan auto’s als de Alfa Romeo 8C. Dit was een geweldige imagobooster. Of eigenlijk moeten we zeggen ‘imago-instandhouder’, maar dat bekt minder lekker.

Motorisch is de 8C nauw verwant aan de GranTurismo, met zijn 4,7 liter V8. Dat is een geweldig blok, maar het design is wat de Alfa echt uniek maakt. Vriend en vijand is het erover eens dat dit een van de fraaiste designs is van de 21ste eeuw. Naarmate de jaren verstrijken wordt dit alleen maar bevestigd. Want zeg nou zelf: dit ziet er niet uit als een ontwerp wat al 22 jaar oud is.

Voordat je denkt dat we een rekenfoutje hebben gemaakt: de concept car werd al in 2003 onthuld. De productieversie volgde pas in 2007, maar deze wijzingen ten opzichte van de concept car waren minimaal. Dus ja, het design van de 8C is echt 22 jaar oud.

@spotcrewda kwam in Heerlen een extra bijzonder exemplaar tegen. De 8C Competizione was slechts in vier standaard kleuren leverbaar (twee tinten rood, zwart en geel), maar de eerste eigenaar van deze auto koos voor iets anders. Dit exemplaar is uitgevoerd in Blu Pozzi. Inderdaad, een Ferrari-kleur.

Naar verluidt is dit de enige 8C in deze kleur, en het staat ‘m verdraaid goed. Het enige minpuntje is het interieur. Een bruin of beige interieur had deze auto wel af gemaakt. Maar ach, dat is een beetje hetzelfde als zeggen dat Natalie Portman er beter uit zou zien met blond haar.

Gezien het feit dat er maar 829 Alfa Romeo 8C’s in totaal zijn geproduceerd staat er toch nog een respectabel aantal op Nederlands kenteken, namelijk 44. Daarvan zijn er slechts 3 uitgevoerd in blauw, waarvan dit de enige coupé is. Reden genoeg om deze spot uit te roepen tot Spot van de Week.

