Honda wil dragracen met de Honda e - Autoblog.nl

Deze Honda e-Drag is geen grap. Of we begrijpen Japanse humor niet.

Een van de voordelen van elektrische auto’s is dat ze doorgaans behoorlijk vlot op kunnen trekken. Toch denk je bij een dragracer niet meteen aan de Honda e. Sterker nog: dat is een van de laatste auto’s waar je aan denkt bij het horen van deze term.

Geloof het of geloof het niet, Honda heeft de e nu omgebouwd tot dragracer. Althans, iets wat daarvoor moet doorgaan. Dit hebben ze gedaan ter gelegenheid van de (virtuele) Autosalon van Tokyo. In dit kader zagen we eerder al wat gekke creaties van Daihatsu voorbijkomen. Laat het maar aan de Japanners over om excentrieke kleine autootjes te bouwen.

Deze Honda e-Drag is er echter niet alleen voor de show, het lijkt erop dat we deze ‘dragracer’ ook echt in actie gaan zien. Daarvoor moeten we nog wel even geduld hebben. De Honda e-Drag is momenteel namelijk nog niet af. Jullie zullen ongetwijfeld razend benieuwd zijn naar de acceleratie, maar daar hebben we dus nog geen cijfers van.

Over eventuele wijzingen aan de aandrijflijn wordt met geen woord gerept. Wel is er duidelijk veel aandacht besteed aan het thema ‘gewichtsbesparing’. Dat is geen overbodige luxe: standaard weegt een Honda e ongeveer net zoveel als een Passat. Om het gewicht in te perken is het dak vervangen door een dak dat volledig is opgetrokken uit Carbon Fiber Reïnforced Plastic. Daar blijft het niet bij: ook de andere carrosseriedelen zullen grotendeels vervangen worden door CFRP-panelen.

Om slicks te kunnen monteren en nog meer gewicht te besparen zijn er NSX-velgen gemonteerd. Verder heeft de Honda e-Drag een opgewaardeerd onderstel gekregen. Bovendien is het interieur grotendeels kaalgestript en voorzien van Kirkey-kuipstoelen en een rolkooi. Honda neemt dit project dus uiterst serieus.

Een standaard Honda e doet 0-100 km/u in 9,5 seconde, dus dat zet natuurlijk geen zoden aan de dijk in een dragrace. We zijn benieuwd wat voor cijfers deze (wannab)e-Drag straks laat zien. Hopelijk kan de e-Drag ook wat beter driften, want met een standaard Honda e gaat dat nog een beetje moeizaam.