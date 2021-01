Deze geniale exoot met V16 gaat onder de hamer - Autoblog.nl

Deze Cizeta V16T was bedoeld voor de Sultan van Brunei (wie anders?), maar kwam daar gelukkig nooit aan.

Er is één legendarische autocollectie die alle andere autocollecties overschaduwt: die van de Sultan van Brunei. Daar valt een hoop negatiefs over te zeggen. Het is om te beginnen eeuwig zonde dat er nooit met de auto’s gereden wordt en ze nu staan weg te roesten. Het slaat helemaal nergens op dat er modellen dubbel, driedubbel of twintigdubbel tussen zitten. Bovendien is het natuurlijk geldverspilling van ongekende proporties. Toch kunnen we als petrolheads niet ontkennen dat de collectie fantastische auto’s bevat, waaronder een aantal extreem zeldzame auto’s en zelfs one-offs.

Het mooiste zou natuurlijk zijn dat de auto’s in handen komen van mensen die er in rijden, maar een museum zou ook een mooi alternatief zijn geweest. Helaas is dit geen van beiden gebeurd en mogen we blij zijn dat we überhaupt wat vage foto’s hebben. Gelukkig zijn er een aantal auto’s ontsnapt uit de collectie.

Dat geldt ook voor de Cizeta V16T uit 1993 die we hier voor onze neus hebben. De reden dat de auto er zo mooi bij staat en überhaupt te koop is: deze Cizeta heeft de collectie nooit bereikt. De auto is wel besteld door de Sultan, maar is om onbekende redenen nooit verder gekomen dan de Ferrari-dealer in Singapore.

De Sultan van Brunei zou de Sultan van Brunei niet zijn als hij niet meteen drie exemplaren had besteld. Naast twee zwarte Cizeta’s bevatte de bestelling ook dit fraaie blauwe exemplaar. Net zoals veel auto’s uit de collectie is de Cizeta V16T een buitengewoon exotische auto.

Dit komt niet alleen door de zeldzaamheid, maar ook door het feit dat de Cizeta aangedreven wordt door een unieke overdwars geplaatste V16. Deze bestond uit twee V8’s die afkomstig waren uit de Lamborghini Uracco. Dat is niet de enige link met Lamborghini: het design voelt ook aan als Lamborghini.

Dat laatste komt omdat het ontwerp voortvloeide uit de pen van Marcello Gandini. Het design was bedoeld voor de Diablo, maar dat ontwerp is (tot ongenoegen van Gandini) uiteindelijk een andere richting opgegaan. De overeenkomsten met dit originele ontwerp zijn echter nog goed te zien.

De Cizeta was allesbehalve een commercieel succes: de eerste oplage bestond uiteindelijk slechts uit negen exemplaren. Later zijn er nog een handjevol bijgekomen, maar de Cizeta V16T blijft een extreem zeldzame verschijning. Het zal ook niemand verbazen dat er met dit exemplaar nog geen 1.000 km mee gereden is.

Hoewel Cizeta niet de iconische naam heeft die andere Italiaanse sportwagenbouwers wel hebben zijn verder alle ingrediënten voor een relatief hoge opbrengst aanwezig. RM Sotheby’s verwacht daarom dat deze auto tussen de $600.000 en $750.000 op zal leveren. De kans is groot dat dit pareltje uit de jaren ’90 alsnog in een collectie verdwijnt, maar de auto zal in ieder geval beter af zijn dan in Brunei.

Foto’s: Jean Delgado/RM Sotheby’s