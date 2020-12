Is dit de coolste Daihatsu ooit? - Autoblog.nl

De Tokyo Motorshow is afgelast, maar Daihatsu showt wel een paar keileuke concepts.

We zijn Daihatsu nog zeker niet vergeten, maar het is geen merk wat nog vaak de revue passeert hier op Autoblog. Logisch, want een Daihatsu kun je al zo’n zeven jaar niet meer kopen krijgen in Nederland. Daarmee is het merk dus ongeveer net zo relevant als een uitgerangeerde B-acteur. In Japan zijn ze echter nog vrolijk excentrieke wagentjes aan het bouwen onder de hoede van Toyota.

Copen

Naast kleine hatchback’s, MPV’s en SUV’s heeft Daihatsu ook nog altijd een klein sportwagentje in hun gamma. We hebben het dan natuurlijk over de Copen. De tweede generatie was helaas een iets minder guitig vanwege de meer hoekige styling. De retro-styling was juist – samen met het formaat – de charme van de Copen, maar dat eerste gooiden de Japanners helaas overboord.

Cero

Gelukkig herstelde Daihatsu deze fout. Vanaf 2015 was de Copen namelijk ook te kopen bestellen als Cero. Deze had wel weer gewoon ronde koplampen en dito achterlichten. Dat brengt ons bij de auto die je boven het artikel ziet: de Copen Spyder, die gebaseerd is op de Cero. Het verschil is alleen dat deze geen dak of voorruit heeft. Na alle exotische speedsters die we de laatste tijd te zien kregen, krijgen we nu dus ook een kleine en guitige speedster voorgeschoteld.

Tokyo Motorshow

De Copen Spyder is niet alleen maar guitig, maar doet ook nog een poging er heldhaftig uit te zien. Het autootje is namelijk uitgerust met kuipstoelen en Volk Racing-velgen. Het was de bedoeling dat dit concept op de Tokyo Motorshow onthuld zou worden, maar dat feestje is – hoe kan het ook anders – afgelast. Vanaf 15 januari zal er wel een digitale versie van de autoshow gehouden worden.

Taft Crossfield

Hijet Jumbo Camper

Thor Premium

Hijet Jumbo Sportza

Concepts

Naast de Copen Speedster had Daihatsu ook nog een aantal concepts in petto voor de Tokyo Motorshow. Wat dacht je bijvoorbeeld van een off-road-versie van de Taft, een kampeerversie van de Hijet of een rice-versie van de Thor? Stuk voor stuk creaties die ze alleen in Japan kunnen verzinnen. De meest bizarre creatie is echter de Hijet Jumbo Sportza Truck. Dat is namelijk een speedsterversie van Daihatsu’s mini-vrachtwagentje.

Jaloers