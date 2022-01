Honda’s blijven steken in 2002, frappant

Logisch dat Honda’s blijven steken in die periode. Want het merk was toen wel op zijn hoogtepunt.

Honda is zo’n merk waarvan je je afvraagt: waarom rijden er niet meer van rond? Met name als je kijkt naar de techniek, dan zijn er weinig betere auto’s. In veel gevallen zijn het ook echt auto’s die als goede auto’s ontwikkeld zijn. Zeker een jaartje of 20 geleden. Geen knuffelbare dashboards, maar hoogwaardige motor- en ondersteltechniek.

Honda’s waren vaak net eventjes wat verfijnder en geavanceerd. Pak het onderstel van een Civic (EP) en een Golf IV en je lacht je kapot. Iedereen ziet de Golf IV als een kwaliteitsproduct, maar als je kijkt naar bijvoorbeeld de achteras-constructie is het de Civic die meer premium is, om maar te zwijgen over de benzinemotoren.

Milleniumbug

Logisch dus dat Honda graag terugkijkt naar deze periode. Dat is bijna letterlijk het geval, want de Honda’s blijven steken in 2002. Letterlijk! Dat is namelijk het geval bij modellen van Honda en het Amerikaanse luxemerk Acura. De navigatiesystemen in deze modellen hebben namelijk een soort milleniumbug.

Ondanks dat we nu in 2022 leven, denken de Honda navigatiesystemen dat het 2002 is. Sinds de jaarwisseling staan ze namelijk op 2002. Handig. Nu horen wij u denken: “Maar dan pas je dat toch aan?”.Ja, zo makkelijk schijnt het niet te werken. De Honda’s hebben echt heimwee naar 2002.

Honda’s blijven steken in NL?

De problemen komen voor bij onder andere de Honda CR-V en Ridgeline. Het gaat overigens niet om auto’s uit 2002 (zoals de afbeeldingen wellicht kunnen suggereren). Het gaat om het systeem dat Honda in sommige modellen leverde van 2004 tot 2012. Daarbij moeten we aantekenen dat het voornamelijk om modellen gaat die zijn geleverd in de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk.

Of er ook Nederlandse Honda’s last van hebben: geen idee. Wij kennen niemand met een Honda en jullie waarschijnlijk ook niet (Max Verstappen telt even niet mee). Of de infotainment-installaties van Honda automatisch de Ketchup Song (Las Ketchup), Without Me (Eminem), Hot in Here (Nelly), 1000 Miles (Vanessa Carlton) en Complicated (Avril Lavigne) afspelen, is niet bekend maar we durven dat niet te ontkennen.

