Deze tweezits coupé is niet leuk om te besturen

Voor wie met eenvoudige atmosferische hot hatches is opgegroeid, zijn de huidige auto’s toch wel eventjes wennen. Auto’s zijn tegenwoordig sneller dan ooit, maar in veel gevallen ook (veel) zwaarder dan ooit. Dus leuk in een rechte lijn: ja. Leuk in de bochten? Bwoah. Het is precies de reden waarom de Tesla Model S elk jaar NOG sneller wordt in rechte, maar niet beter in de bochten. Het is bijna niet mogelijk, lijkt het.

Opmerkelijke genoeg is Cadillac de laatste tijd een merk dat zich richt op de sportievere bestuurder. Ook dat merk zal echter over moeten gaan op elektrische auto’s in de nabije toekomst. Op dit moment staan er precies, eh, nul in de showrooms, dus het is de hoogste tijd.

Tweezits coupé

Een voorproefje is deze Cadillac InnerSpace concept. Waarschijnlijk vinden ze bij Cadillac het ook lastig om leuke elektrische auto’s te maken. Ze hebben dus meteen stap overgeslagen. De InnerSpace is niet alleen een elektrische auto, maar ook geheel autonoom. Zie het als een soort stijlvol koetswerk om in gechauffeurd te worden. De Cadillac InnerSpace beleeft zijn primeur op de CES 2022. De Consumer Electronics Show is voornamelijk gericht op gadgets en tech, maar tegenwoordig weten automerken deze beurs ook te vinden.











Het idee van de InnerSpace Concept is dat je in een elektrische auto er alsnog heel erg goed uit kunt zien. Natuurlijk, het is een concept, maar check hoe laag de auto is. Die wielen zijn enorm en bevinden zich precies op de positie waar @jaapiyo de wielen wenst: zo ver mogelijk vooraan met zo min mogelijk front-overhang. Alleen dan kun je een perfecte axle-to-dash ratio verkrijgen.











Interieur

Alles draait verder om het interieur bij de Cadillac tweedeurs coupé. Zo zijn er geen harde recaro’s die je op je plaats houden, maar is er een soort tweepersoons loveseat. Verder is het ook verfrissend dat ze het bij Cadillac zo gezellig mogelijk hebben gemaakt aan boord. Er zijn zelfs kussentjes aanwezig!













Uiteraard is het niet de bedoeling dat deze auto één-op-één in productie gaat. De auto moet net als de Cien, Sixteen en Ciel van weleer aantonen welke kant het op moet gaan met Cadillac. Wij hopen dat Cadillac met de transitie naar elektrische auto’s iets van de grandeur van de Cadillac-modellen van weleer gaat toepassen. Modellen als de SRX , Escalade of CT4 zijn prima, maar zijn wellicht iets te ingetogen voor een ware Cadillac.

