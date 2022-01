Wat? De eigenaar van jouw auto is niet meer Nederlands?

LeasePlan is niet meer Nederlands trots. Ze zijn nu overgenomen door de Fransen.

In Nederland kennen we niet veel automerken of fabrikanten. Uiteraard zijn we heel erg trots op Donkervoort en zijn we altijd benieuwd naar de escapades van Spyker. In Born worden duizenden auto’s geproduceerd. Als het gaat om toeleveranciers is Nederland al een heel stuk groter, met dank aan bedrijven als Koni en Vredestein. Maar wat te denken van LeasePlan?

Het is weliswaar geen fabrikant of toeleverancier, maar toch een enorm automotive bedrijf waar Nederland trots op mag zijn. Nou ja, mocht zijn. Zoals we al compleet verklappen in de titel is het bedrijf niet meer Nederlands!

NewALD

Het Franse leaseauto bedrijf ALD heeft namelijk LeasePlan overgenomen, zo meldt LeasePlan. De Franse leasemaatschappij betaalt 4.900.000.000 euro voor het Nederlandse bedrijf. Het is de bedoeling dat de deal dit jaar afgerond wordt. Het bedrijf krijgt dan ook een nieuwe naam: NewALD.

LeasePlan was voorheen eigendom van onder andere PGGM (een pensioenverstrekker) en Goldman Sachs (bankje in de VS). De kans dat jouw auto ook van LeasePlan is, is vrij groot. Op dit moment heeft het bedrijf namelijk 200.000 auto’s rondrijden in Nederland. Ook rijden er auto’s van ALD in Nederland: zo’n 80.000 voertuigen.

LeasePlan eigenaar van jouw auto

Omdat leasen steeds populairder wordt in plaats van kopen (logisch, een Polo GTI kost tegenwoordig 38 mille), willen de twee bedrijven zo samenwerken om een grotere doelgroep aan te kunnen spreken. Ook wil NewALD zich meer en meer gaan inzetten voor duurzame mobiliteitsoplossingen (lees: elektrische auto’s verkopen).

Wereldwijd is LeasePlan overigens echt een grote jongen. Er rijden namelijk 1.800.000 voertuigen rond op deze globe die eigendom zijn van LeasePlan. ALD heeft een ongeveer even grote vloot.

