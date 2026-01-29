Horacio Pagani viert verjaardag met nieuw oud model

Pagani gaat los ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van Horacio.
Hiep, hiep… Pagani bestaat 70 jaar. En dan bedoelen we natuurlijk niet het merk, maar de man achter het merk. Horacio blaast 70 kaarsjes uit. Er is maar één gepaste manier om dat te vieren: met een speciale Pagani!
Pagani presenteert vandaag triomfantelijk de Huayra ’70 Trionfo’. Dat is in feite een oud model, want de Utopia is alweer drie jaar in ons midden. Maar bij Pagani is dat allemaal niet zo streng afgebakend. Als ze een nieuwe versie van een 14 jaar oud model willen uitbrengen, dan doen ze dat gewoon.
Naarmate de levensloop van een Pagani vordert, worden de varianten steeds extremer. Dat is bij deze Huayra niet anders. Pagani heeft alles uit de kast getrokken. Een roof scoop, een haaienvin, een enorme achtervleugel: de Huayra 70 Trionfo heeft het allemaal. Is het opvallend? Ja. Is het mooi? Niet per se.
Je denkt misschien: lekker makkelijk, een paar spoilers monteren en voilà, je hebt een special edition. De Italianen hebben echter geen half werk geleverd. Vrijwel de hele carrosserie is anders. Volgens Pagani komen alleen de deuren en raamlijsten overeen met de standaard Huayra.
Zo zijn ook de koplampen anders. Normaal heeft de Huayra vier ronde lampjes per koplamp, dat zijn er nu twee. De dagrijverlichting is verplaats naar de bumper. Nog een bijzonder detail zijn de uitlaten: we tellen maar liefst zes uitlaten. Naast de vier centrale uitlaten zijn er ook nog twee lager geplaatste uitlaten.
Een bijzondere kleurstelling mag ook niet ontbreken. Deze Huayra 70 Trionfo is uitgevoerd in groen carbon met oranje accenten. Overigens is dit geen one-off, als je dat soms dacht. Er worden drie exemplaren gebouwd. Of die ook allemaal dezelfde kleurstelling krijgen is niet bekend. Het prijskaartje is evenmin bekend, maar reken op minstens €5 miljoen.
Reacties
Gele Koplamp zegt
Dacht heel even dat we nu écht de laatste Zonda zouden zien
drdre1 zegt
Sorry, dan ga ik liever naar ’t feestje van Christian von Koenigsegg.
Willy500E zegt
Liefhebber van Zonda’s maar langzaam aan teveel frutsels enz
GJZ zegt
Een Pagani is altijd mooi, het oog voor details maakt het een schoonheid.
Simply lovely
AZIZ zegt
Kijk naar die spiegels. Het lijkt alsof de auto elk moment kan wegvliegen of dat er een gigantische bidsprinkhaan uit de motorkap probeert te ontsnappen. Waarom staan ze op steeltjes? Is de auto bang dat hij zijn eigen heupen niet kan zien?
De eigenaar ging naar de dealer en zei waarschijnlijk: “Geef me de kleur van een boze augurk, maar trek er een fluoriserend hesje van een verkeersregelaar overheen.” Het “British Racing Green” ontmoet “Veiligheid Eerst” in een gevecht waar niemand wint.
Er zitten zoveel flappen, gaten en vleugels op dat de auto eruitziet alsof hij door een papierversnipperaar is gereden en daarna met lijm weer in elkaar is gezet. Het is minder een “stroomlijn” en meer een “messengevecht met de wind”.
Interieur die eruitziet alsof een Victoriaanse klokkenmaker een overdosis espresso heeft gehad. Er zijn meer knoppen en tandwielen dan in een gemiddelde onderzeeër uit 1940.
Laten we eerlijk zijn: Het is de enige auto ter wereld die er tegelijkertijd uitziet als een kunstwerk en als iets dat je uit een bak met Hot Wheels vist.
drdre1 zegt
Kitsch. En ik zie zo’n auto liever niet alsof ‘ie net door een knutselmateriaalwinkel is gereden.
kniesoor zegt
Vind dat groene carbon wel wat hebben. Voor de rest allemaal wat te wild/in your face gestileerd, niet echt mijn kopje thee.
MaartenD zegt
Less is more…lijkt nu meer op een kermisattractie