Horacio Pagani viert verjaardag met nieuw oud model

Pagani gaat los ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van Horacio.

Hiep, hiep… Pagani bestaat 70 jaar. En dan bedoelen we natuurlijk niet het merk, maar de man achter het merk. Horacio blaast 70 kaarsjes uit. Er is maar één gepaste manier om dat te vieren: met een speciale Pagani!

Pagani presenteert vandaag triomfantelijk de Huayra ’70 Trionfo’. Dat is in feite een oud model, want de Utopia is alweer drie jaar in ons midden. Maar bij Pagani is dat allemaal niet zo streng afgebakend. Als ze een nieuwe versie van een 14 jaar oud model willen uitbrengen, dan doen ze dat gewoon.

Naarmate de levensloop van een Pagani vordert, worden de varianten steeds extremer. Dat is bij deze Huayra niet anders. Pagani heeft alles uit de kast getrokken. Een roof scoop, een haaienvin, een enorme achtervleugel: de Huayra 70 Trionfo heeft het allemaal. Is het opvallend? Ja. Is het mooi? Niet per se.

Je denkt misschien: lekker makkelijk, een paar spoilers monteren en voilà, je hebt een special edition. De Italianen hebben echter geen half werk geleverd. Vrijwel de hele carrosserie is anders. Volgens Pagani komen alleen de deuren en raamlijsten overeen met de standaard Huayra.

Zo zijn ook de koplampen anders. Normaal heeft de Huayra vier ronde lampjes per koplamp, dat zijn er nu twee. De dagrijverlichting is verplaats naar de bumper. Nog een bijzonder detail zijn de uitlaten: we tellen maar liefst zes uitlaten. Naast de vier centrale uitlaten zijn er ook nog twee lager geplaatste uitlaten.

Een bijzondere kleurstelling mag ook niet ontbreken. Deze Huayra 70 Trionfo is uitgevoerd in groen carbon met oranje accenten. Overigens is dit geen one-off, als je dat soms dacht. Er worden drie exemplaren gebouwd. Of die ook allemaal dezelfde kleurstelling krijgen is niet bekend. Het prijskaartje is evenmin bekend, maar reken op minstens €5 miljoen.