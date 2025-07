Nieuwste Pagani heeft een open dak, een longtail én een handbak

Pagani heeft weer een nieuw smaakje weten te bedenken.

Terwijl de Huayra al lang in productie was, kwam Pagani nog steeds met nieuwe varianten van de Zonda. Daarom moeten we niet verwachten dat Pagani klaar is met de Huayra, nu de Utopia er is. Dat zijn ze ook niet, want ze presenteren nu een nieuwe versie van het oude model.

Het betreft de Huayra Codalunga Speedster. De dichte versie van deze auto werd in 2022 onthuld, met een longtail die de Huayra 34 centimeter langer maakte. Vandaar ook de naam Codalunga, wat Italiaans is voor ‘longtail’.

Pagani heeft deze auto nu van zijn dak ontdaan, met als resultaat de Codalunga Speedster. Deze is voorzien van een hardtop, waardoor het met gesloten dak net een coupé lijkt. De zijruiten hebben overigens het formaat van een brievenbus, dus als je goed zicht wil hebben kun je beter dakloos rijden.

Naast het dak is er nog een interessant verschil met de dichte Codalunga. Op de foto’s spotten we namelijk een heuse handbak. Die heeft de Huayra nooit gehad, totdat in 2024 de one-off Huayra Epitome werd gepresenteerd. Nu Pagani weet hoe ze een handbak in een Huayra moeten monteren, hebben ze de Codalunga ook een handgeschakelde zevenbak gegeven.

Pagani vermeldt nog niet het vermogen, maar we gaan ervanuit dat de Speedster net als de dichte Codalunga 840 pk heeft. Dat is 100 pk meer dan de standaard Huayra. Kan de handbak dit vermogen wel aan? Jazeker, want de Epitome heeft 864 pk. Dus dat zit wel snor.

De Codalunga Speedster wordt iets minder exclusief dan de coupé. Daar werden er namelijk maar 5 van gemaakt, van de Speedster worden er nu dubbel zoveel gemaakt. Daarmee is nog steeds een zeer exclusief speeltje, die waarschijnlijk minstens €7 miljoen moet kosten.