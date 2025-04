Is twee spoilers op een Pagani Zonda too much?

Het antwoord is ‘ja’.

De Zonda is een droomauto en een icoon, maar Pagani doet wel een beetje afbreuk aan het imago door de auto extreem uit te melken. Anno 2025 komen ze nog steeds met ‘nieuwe’ one-off uitvoeringen. Nu is er weer eentje uit de fabriek gerold.

Uiteraard is deze auto niet nieuw. Wat Pagani doet is originele Zonda’s volledig ombouwen. Heel slim natuurlijk, want zo kunnen ze twee keer verdienen aan dezelfde auto. We weten niet wat zo’n ombouw kost, maar dat zal ongetwijfeld schreeuwend duur zijn. En dat komt dus bovenop het bedrag wat je betaalt voor een ‘basis’-Zonda.

Als iemand zijn Zonda wil laten ombouwen is dat natuurlijk zijn goed recht, maar soms is het wel een beetje eh… zonde. De nieuwe versies zijn vaak nogal over the top. Alles wordt uit de kast getrokken om er maar iets unieks van te maken. Dit exemplaar heeft twee (!) spoilers, een gigantische haaienvin én een luchthapper. Terwijl het nota bene een cabrio is.

Het wordt duidelijk wel met veel vakmanschap gemaakt, daar is niks op aan te merken. De volledige carrosserie is uitgevoerd in naakt carbon, al dan niet met een blauwe laklaag eroverheen. De details zijn allemaal erg fraai.

De specificaties worden niet vermeld, maar hoogstwaarschijnlijk heeft deze auto de upgrade gekregen naar 760 pk. Dat geldt namelijk voor alle nieuwe one-offs. Een Zonda F (die waarschijnlijk als basis diende) leverde standaard 602 pk.

Het is wel de vraag hoeveel originele Zonda’s er nog overblijven op deze manier. Het is niet alsof deze auto’s massaal geproduceerd zijn. Van de Zonda F zijn er in totaal maar 50 gebouwd en van eerdere versies nog minder.

Al deze conversies komen de waarde van originele exemplaren waarschijnlijk wel ten goede. Al wordt er voor one-offs ook grof geld neergeteld: vorig jaar werd er een geveild voor een recordbedrag van €10,6 miljoen.