Horner toch wel een beetje bang voor de Ferrari-motor

Christian Horner van Red Bull is op zijn hoede voor de Ferrari-motor aankomend Formule 1 seizoen.

De Formule 1 barst binnenkort weer los. Wij kunnen niet wachten en hopen op spannende GP’s. Het lijkt erop dat Red Bull niet zo overheersend kan zijn als verleden jaar, maar je weet het maar nooit. Christian Horner houdt er namelijk rekening mee dat de Italiaanse renstal met agressievere motorstanden kan rijden. Dat weer een nadeel kan zijn voor andere teams.

Horner over de Ferrari-motor

Er zijn dit seizoen nog meer regels. Het is lastig om ze allemaal bij te houden, maar we doen ons best voor je. Het vermogen mag bijvoorbeeld door het bevriezen van de doorontwikkeling niet meer toenemen, maar aanpassingen om de betrouwbaarheid te verhogen wel. En daar zit het hem in. Horner denkt namelijk dat Ferrari hier een slag kan slaan en de motor zwaarder kan belasten – zonder dat hij kapot gaat – dan Red Bull.

Ferrari F1 zou oerdom zijn als ze hier geen aandacht aan besteden. Afgelopen tijd bleken de auto’s van het merk niet altijd even betrouwbaar. Als ze daar een slag slaan, dan kunnen ze nog meer concurreren met bijvoorbeeld Max Verstappen. Door een agressieve motorstand in te stellen, kan Ferrari uiteindelijk meer uit de motor halen dan voorheen.

Betrouwbaarheid

Horner zegt hierover tegen Auto, Motor und Sport dat de motoren en brandstof gehomologeerd zijn. Nieuwe mengsels zijn niet toegestaan. Hij vervolgt: ‘Maar Ferrari had vorig jaar natuurlijk wel betrouwbaarheidsproblemen. Als ze die problemen hebben verholpen, dan kunnen ze dit jaar wel meer uit dezelfde motor halen’.

De vraag is hoe Red Bull hierop kan reageren. Horner denkt namelijk dat Ferrari hiermee serieus veel marge kan behalen. Verleden jaar had zijn team nauwelijks betrouwbaarheidsproblemen, dus daar valt voor hun niet veel te winnen. Red Bull moet het ergens anders vandaan halen, dit maakt duidelijk dat de aankomende races cruciaal zijn om te zien hoever elk team is. Spannend!