FIA stelt eisen en wil dat Formule 1 teams schoon en lief zijn

De FIA stelt eisen. De organisatie heeft een extra eisenlijstje voor nieuwe teams.

Een tijdje geleden leek de Formule 1 wel op sterven na dood. De races werden matig bezocht, de kijkers verloren interesse en autofabrikanten bleven bij de sport vandaan. De enorm hoge kosten en de beperkte kans op sportieve successen waren redenen voor fabrikanten om weg te blijven. Maar nu is alles anders. Mede dankzij de ommezwaai die Liberty Media gemaakt heeft, is de sport erg populair. En ondanks dat we dit met een oranje bril schrijven: coureurs als Verstappen maken de sport ook veel interessanter.

Zeker met de budgetcap zijn er meer en meer partijen die interesse hebben om mee te doen aan het circus. Als de kosten onder die 500 miljoen blijven, kun je F1-deelname zien als een soort grote wereldwijde reclamecampagne. Mochten er successen geboekt worden, dan is de ROI vele malen groter dan gewone reclames. Kortom, meer merken en teams staan te trappelen om mee te doen. De FIA heeft voor hen de regels aangescherpt.

FIA stelt eisen

Dat is een fijne manier om de nieuwe gegadigden welkom te heten! De FIA doet het om te zorgen dat de bedrijven die mee willen gaan doen aan de sport de neuzen op de zelfde kant hebben staan. Dat niet alleen, de FIA wil ook dat er enkel serieuze partijen mee gaan doen. Hoe serieuzer de partij, hoe groter de kans op spektakel op de baan en hoe beter dat is voor de sport.

“Well, Gene, personally I think the people at the FIA are a bunch of …”

De FIA stelt eisen voor de teams. Ze moeten voldoen aan allerlei voorschriften. Zo moeten ze voldoende financiële reserves hebben, zodat ze niet meteen failliet zijn na twee crashes en een DNF. Ook moeten ze kunnen aantonen voldoende technische knowhow in huis te hebben. De bouwers van de Rizovari DX11 zullen wellicht net niet mee mogen doen. Er moet een fabriek staan met voldoende faciliteiten die de FIA helemaal zal uitschrijven.

Kortom, een hele waslijst om de jaren ’70 en ’80 te vergeten. Toen was het vrij normaal om je niet te kunnen kwalificeren. Voordeel: je had op die manier vrij goedkope pitbox-plaatsen voor jou en je sponsoren…

MVO-plannetje

Naast al die bovenstaande eisen zijn er nu nog een paar bijgekomen. Het gaat om zogenaamde ESG-eisen. ESG staat voor Environmental, Social en Governance. Het is in principe een soort verklaring voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Dat betekent dat je ook protocollen, procedures en andere maatregelen moet treffen om te zorgen dat je zo goed mogelijk bent voor het milieu, de mensen om je heen en dat je een beetje gezonde bestuurscultuur hebt.

Nu is dit helemaal niet zo vreemd in het bedrijfsleven. Er zijn al diverse ISO-richtlenen waar bedrijven zich aan moeten houden om interessant te blijven voor hun afnemers.

Tikkie opmerkelijk

Het is alleen opmerkelijk dat de F1 ermee aan komt zetten en de FIA deze eisen stelt. Natuurlijk, het zou uiteindelijk toch wel gaan gebeuren. Maar vergeet niet dat de F1 juist behoorlijk belegen is qua opvattingen.

De sport vindt het tof om oorden als Saudi-Arabië, Bahrein, Abu Dhabi aan te doen. Ook zijn er veel grote sponsoren waarbij hun milieuintenties op zijn minst discutabel zijn. Dat het dus wel van de teams verlangd wordt, is een opmerkelijke eis.

Zo wil de FIA dat de teams gebruik gaan maken van synthetische brandstoffen. Daarnaast mogen de teams nadenken over plannen om de sport CO2-neutraal te maken voor 2030 (tip: mega veel bomen planten, vindt Arjen Lubach leuk).

Ook moeten de teams aangeven hoe ze een positieve maatschappelijke impact kunnen bereiken. Wellicht door clowns in te zetten in de pitstraat? Het werkte voor Ferrari vorig jaar.

Via: Motor Authority