Alfa Romeo als toekomstige partner Red Bull genoemd

Red Bull zit straks zonder Honda en zoekt nog een partner om mee te samen te werken, nu wordt Alfa Romeo genoemd.

Verleden week schreven we er nog een artikel over: Red Bull zoekt een samenwerkingspartner voor een nieuwe motor. Nou, er is weer nieuws! Volgens Formule 1- journalist Joe Saward is Alfa Romeo een goede en reële optie. De altijd goed ingelichte journalist komt hiermee omdat het Italiaanse merk tot eind 2023 verbonden is aan Sauber. Daarna dus niet meer en is een overstap naar Red Bull helemaal niet zo gek.

Alfa Romeo en Red Bull Racing

Sauber en Alfa Romeo hebben op dit moment een constructie (samenwerking) dat Red Bull ook wel ziet zitten. De renstal van Max Vestappen heeft een Powertrains motorafdeling op hun complex in Milton Keynes. Nu maakt het team nog gebruik van Honda, maar dit merk heeft vermoedelijk andere plannen. Red Bull is dus nog op zoek naar een geschikte partner. Bijna elk fatsoenlijk merk dat interesse heeft in de Formule 1 is inmiddels langsgekomen: Ford, Porsche, Hyundai of toch nog Honda. Nu komt Alfa Romeo dus in beeld.

De Formule 1 is een weerbarstig circus, om het maar zo te zeggen. Dat blijkt nu ook weer. Eerst viel Porsche al snel af en daarna kwam Ford in beeld. Toch lijkt Ford geen serieuze optie, dat zou meer een sponsordeal worden. Red Bull heeft echter (blijkbaar) een meer serieuze partner nodig die (onderdelen van) motoren kan leveren.

Kanshebber

Alfa Romeo werkt nu nog samen met Sauber en levert daar de motoren. Daar komt een einde aan in 2023, dat is dus al best snel. Voor Alfa Romeo zou het een droomsamenwerking kunnen worden. Saward beschrijft dit mooi op zijn eigen blog: ‘Een autobedrijf zou met beperkte risico’s en maximale exposure in de Formule 1 kunnen stappen, tegen een fractie van de kosten die een dergelijk programma normaal gesproken zou zijn’. Dat kan natuurlijk wel zo zijn, maar Alfa Romeo heeft nauwe banden met Ferrari. Of zij een dergelijke samenwerking kunnen waarderen, dat kan je je afvragen. Maar of dat veel uitmaakt…

We kunnen inmiddels kwartetten met de mogelijke opvolgers van Honda bij Red Bull. Op welk merk zet jij in?