Hennessey ‘H700’ C8 Corvette is hier, opgepompt tot 708 pk

Wil je meer? Dan is hier de Hennessey ‘H700’ C8 Corvette voor je.

Het Amerikaanse Hennessey maakt van fitnessmodellen bodybuilders. Alleen dan met auto’s. En dat is nu ook weer het geval. Het bedrijf komt met een nieuwe kuur in de vorm van een nieuwe supercharged H700-pakket voor de C8 Corvette. Koop je dit pakketje dan krijg je 708 pk (865 Nm), vandaar ook de naam. Hiermee krijgt de tuner uit Texas een lekker voordeeltje ten opzichte van de nieuwe Z06 , die heeft namelijk 679 pk. Ander voordeel: het pakket is er vermoedelijk sneller op te zetten dan het bestellen en krijgen van de Z06.

Hennessey ‘H700’ C8 Corvette

Oké, oké, er zijn wel snellere auto’s te vinden van deze tuner. Maar je kan niet altijd alles hebben! Oprichter en CEO John Hennessey is van mening dat de standaard C8 Corvette Stingray al een potente auto is, maar dat Chevrolet wel wat potentie liet liggen met de V8-motor. En hij is de beroerdste niet om daar wat aan te doen. Hij noemt de Hennessey ‘H700’ misschien wel de “voordeligste high-performance supercar ter wereld.”

Het vermogen komt uit een relatief eenvoudige kit met onder andere een centrifugale supercharger, uitlaatupgrade, intercooler en aangepaste software. Oh ja, het apparaat maakt hierdoor een bruut en agressief geluid. Helemaal als je voor de cat-back uitlaat gaat. Overleg wel eerst even met je buren of dit acceptabel is, zeker als je elke dag vroeg naar je werk moet.

Wielen

Je kunt ook een setje nieuwe velgen bestellen, als je dan toch bezig bent. Kiezen kun je uit 19-inch of 20-inch velgen. Ik zou het wel doen, het maakt de auto net iets dikker. Overigens, verdere visuele upgrades zijn er niet. Op zich niet erg, de auto is van origine al een opvallende verschijning. Meer opsmuk doet het meestal niet goed.

Kosten? Het anabolenkuurtje kost 32.000,- euro. Met de velgen zal de prijs nog verder oplopen tot ongeveer 46.000,- euro.