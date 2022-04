Hou jij van voetbal? Dan moet je dit bericht echt lezen

Want in de categorie ‘nutteloze-onderzoekjes-die-toch-wel-grappig-zijn-om-te-lezen’ is er uitgezocht bij welke clubs uit de Eredivisie je het goedkoopste kunt parkeren als je wat voetbal wil zien!

Voetbal! Op het weer en auto’s na dé belangrijkste bijzaak in het leven. Althans voor heel veel mensen op deze aardkloot. Geschat wordt dat meer dan de helft van de wereldbevolking zichzelf beschouwt als fans van voetbal. Dat betekent dus bijna 4 miljard mensen. Flink toch?

Ook in Nederland is voetbal erg populair. 29% van de Nederlandse bevolking zegt lid te zijn van een voetbalclub en zeker 10 miljoen mensen geven aan weleens een wedstrijd te kijken of zelfs ronduit fan te zijn. Met die getallen in het achterhoofd is het volgende onderzoekje van kelbet.nl wel belangrijk dus…

Bij welke club parkeer je het goedkoopst?

Naast de voetbalfans die de wedstrijden op de tv kijken, heb je natuurlijk ook de échte fans, die naar het stadion komen. En voor hen is het handig om te weten hoeveel geld je kwijt bent als je je auto gedurende een wedstrijd wil parkeren. Tipje van de sluier, dat varieert behoorlijk.

Er zijn namelijk nog sympathieke volksclubs waar je gratis kunt parkeren. Gratis parkeren in 2022, kom daar maar eens om. Bij PEC Zwolle, Sparta, Go Ahead Eagles, RKC en Heracles betaal je niks als je naar het voetbal wil kijken. Daarna loopt het gestaag op met de prijzen.

De top 3 is het duurst om te parkeren

Het zal je waarschijnlijk niet verbazen dat je bij de traditionele top 3 ook het duurst uit bent als je met de auto naar het voetbal gaat. De duurste club is -vanzelfsprekend- Ajax. Daar kost het parkeren voor de wedstrijd 16,50 euro per uur. Bij PSV is dat 50 cent minder en Feyenoord tenslotte rekent 15 piek voor een wedstrijd.

Als je 16,50 voor parkeren tijdens een potje voetbal al duur vindt, moet blij zijn dat hij geen fan is van Tottenham Hotspur. Om je auto daar tijdens de wedstrijd kwijt te kunnen, betaal je bijna 70 euro. Als er al plek is. In Duitsland is parkeren bij voetbal juist weer heel goedkoop. Leuk, voor als je een mannenweekendje plant in München. Kun je lekker Billig naar Bayern. Schön!

Ben je benieuwd waar jouw favoriete Eredivisieclub staat op de lijst? Kijk dan hieronder en doe er je voordeel mee.

Hup voetbalclub, hup!