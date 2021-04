Lezersvraag: krijg jij stress als men kijkt met het parkeren? - Autoblog.nl

Zit je rustig in te parkeren, staat er iemand te kijken. Ga je dan toch een beetje zweten of interesseert het je niets?

Aangekomen op je bestemming. Maar dan moet je nog parkeren. Op een plek met veel parkeerplekken is dat natuurlijk een fluitje van een cent. In een binnenstad op een drukke weg fileparkeren is al een moeilijkere opgave. Maar wat als andere mensen op je vingers kijken?

Stress met parkeren

Uit onderzoek van parkeerapp Parkmobile blijkt dat ruim een derde van de Nederlandse automobilisten zenuwachtig wordt als ze zien dat iemand tijdens het inparkeren naar ze kijkt. Het onderzoek werd uitgevoerd via Markteffect in maart 2021 onder 1.061 Nederlandse respondenten. Het is niet dat Nederlanders het spannend vinden om auto te rijden. 67 procent van de ondervraagden is van mening dat ze goed zijn in achteruit inparkeren en fileparkeren.

En toch kan het bloedirritant zijn. Een passagiers op de bijrijdersstoel, of een wildvreemde die buiten staan en naar jouw parkeerkunsten staat te kijken. Je bent aangekomen op de bestemming. De muziek staat al wat zachter en je bent helemaal geconcentreerd om te gaan parkeren. En dan zie je iemand op de stoep staan, loerende naar jouw parkeeractie. Strontvervelend en breekt de stress je uit met het parkeren of maakt het wat jou betreft helemaal niks uit? Laat het weten in de comments!