BMW geïnteresseerd in sportwagens maken met McLaren

BMW heeft interesse in McLaren: worden de twee weer samengevoegd zoals bij de F1?

Audi, BMW en Mercedes zijn altijd goed geweest in afkijken bij elkaar. Vaak als één van die merken een nieuwe niche uitvindt, bestaat er kort daarna concurrentie tussen de drie merken in dit nieuw uitgevonden segment. Er is een segment waar Mercedes en Audi voldoende auto’s hebben gebouwd maar BMW bijna nooit: de supercar. Het enige wat nog een beetje in de buurt komt van een sportauto was de half-elektrische i8, en dat was niet bepaald een R8-concurrent.

McLaren F1

Toch heeft BMW een belangrijk aspect aangeleverd voor één van de beste supercars aller tijden. De McLaren F1 is grotendeels één groot hersenspinsel van Gordon Murray, maar de motor die achterin ligt is de BMW S70/2 V12. Als motoren meetellen heeft BMW dus wél ervaring met supercars, al was het McLaren die de auto uiteindelijk onder hun eigen naam verkocht.

BMW opnieuw geïnteresseerd in McLaren

Er is een kans dat deze historie zichzelf herhaalt. Er gaan namelijk weer geluiden dat BMW geïnteresseerd is in een deal met McLaren. Niks qua overnames en dergelijken, maar BMW zou samen met McLaren een elektrisch platform willen ontwikkelen. Specifiek voor elektrische sportauto’s. Het geld van BMW zou de ontwikkeling van milieuvriendelijke supercars een stukje makkelijker maken en het kan ervoor zorgen dat BMW een dikke halo car kan bouwen. Op zich een leuke deal. BMW ontkende eerder dat ze interesse hadden in McLaren, maar er is nu een memorandum van overeenkomst getekend. Dat houdt in dat er nog niks definitief is, maar beide partijen wel op papier hebben staan dat ze geïnteresseerd zijn in een partnerschap.

Deal met Audi op de loer

We horen u denken: maar het was toch Audi die recent hun pijlen richtten op McLaren? Ja, dat is dan ook één van de dingen die een deal tussen BMW en McLaren gecompliceerd maakt. De deal tussen Audi en McLaren is ook nog niet volledig van de tafel geveegd en twee concurrenten die samenwerken met één partij gaat hem niet worden. Voor Audi gaat het om het overnemen van het Formule 1-team. Wanneer een dergelijke deal zou plaatsvinden, zou Audi daarna interesse hebben in een aandeel in de Automotive-tak van McLaren. Dan zitten ze de plannen van BMW wel dwars.

Een en al bombarie rondom McLaren, dus. Een deal tussen BMW of McLaren lijkt dus dicht bij officieel te zitten, het ligt vooral aan wat Audi doet. We zullen snel horen hoe de vork in de steel zit. (via Automotive News Europe)