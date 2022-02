Gratis parkeren steeds minder normaal

Het is juist steeds meer normaal geworden dat je moet betalen om te parkeren, in plaats van gratis.

Even de auto neerzetten om een boodschap te doen. Op plekken waar je voorheen misschien gratis kon staan, al dan niet met een blauwe parkeerschijf, moet je nu betalen. In steeds meer gebieden in Nederland is het noodzakelijk om te betalen als je de auto neerzet. Dat blijkt uit gegevens van databedrijf Spotzi, opgevraagd door BNR.

Gratis parkeren? Betaald parkeren!

Inmiddels is het zo dat betaald parkeren ter grootte van Ameland de norm is. De afgelopen 10 jaar namen het aantal plekken voor betaald parkeren gestaag toe. Het heeft met allerlei redenen te maken. Steden die bijvoorbeeld een gebied autoluw willen maken. (Hoge) Parkeerkosten zijn dan een manier om de automobilist te weren.

Een andere oorzaak is dat bewoners in sommige gebieden hun auto niet meer kwijt konden. Een recent voorbeeld is Noordereiland te Rotterdam. Dit gebied werd gebruikt door bezoekers aan de stad om de auto hier gratis neer te zetten. Vervolgens was het de Willemsbrug oversteken en je bent in het centrum. Voor nop. Maar ook het Noordereiland werd toen betaald parkeren, net als andere gebieden in Rotterdam-Zuid.

Het is slechts één voorbeeld van een greep nieuwe gebieden waar gratis parkeren verleden tijd is. Niet alleen in steden, maar ook toeristische plekken verdienen gemeenten aan betaald parkeren. De Zeeuwse kust bijvoorbeeld. Sinds 2013 zijn het aantal betaalde plekken toegenomen met 33 procent.

Amsterdam is de anti-auto hoofdstad van de wereld als het op parkeren aankomt. De hoofdstad rekent sinds april 2019 een tarief van €7,50 per uur op sommige plekken in het centrum. En ook de parkeergarages zijn niet goedkoop. 50 euro voor een dag parkeren aftikken is niet ongebruikelijk.