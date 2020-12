Deze officiële AC Cobra is gloednieuw en elektrisch - Autoblog.nl

Het uiterlijk schreeuwt ‘V8’, maar deze AC Cobra is toch echt volledig elektrisch.

Als je een AC Cobra ziet rijden kun je er bijna automatisch van uitgaan dat het een replica is. Als er namelijk van één auto veel replica’s gebouwd zijn, dan is het wel van deze roadster met zijn Britse looks en Amerikaanse sound. Toch worden er tegenwoordig ook weer officiële AC Cobra’s gebouwd.

We schreven het in juli al: de AC Cobra is terug, maar niet op de manier waarop je verwacht. Hoewel het eerste wapenfeit van het wederopgestane AC Cars identiek oogde aan het origineel, ontbrak er toch iets essentieels: een dikke V8. In plaats daarvan was de nieuwe AC Cobra Series 1 volledig elektrisch. Een versie met een verbrandingsmotor was er ook, maar die is niet heel veel beter. Die heeft namelijk vier cilinders te weinig.

Superblower

AC Cars begon nog bescheiden met de tamelijk ingetogen Series 1, naar het voorbeeld van de vroege modellen. De AC Cobra is echter vooral bekend in zijn latere, minder ingetogen gedaantes. AC Cars presenteert daarom nu de Series 4, geïnspireerd op de Superblower uit 1977. We moeten jullie teleurstellen: deze is wederom elektrisch.

Surreëel

Het uiterlijk verraad echter niets van de aandrijflijn, behalve de afwezigheid van uitlaten. Verder is het de AC Cobra zoals we hem kennen, met de kenmerkende rolbeugels en striping. Om zo’n auto geruisloos voorbij te horen zoeven moet bijna een surreële ervaring zijn.

Specificaties

Hoewel je qua geluid dus veel gaat missen, zul je geen vermogen of koppel tekort komen. De AC Cobra Series 4 heeft namelijk 614 pk en 1.000 Nm koppel. 0-100 km/u is daarmee mogelijk in 3,8 seconden. Het is een EV, dus we moeten het ook nog hebben over de actieradius, hoe raar het ook klinkt. De range van deze AC Cobra komt uit op 322 km. Voor een toertochtje op zondagmiddag moet dat voldoende zijn. AC vraagt voor de Series 4 Electric omgerekend €183.000. Er zijn weliswaar duurdere AC Cobra’s, maar goedkoop is anders.

V8

We zouden bijna zeggen dat het doodzonde is dat AC Cars deze auto nieuw leven inblaast zónder er een V8 in lepelen. Gelukkig hebben we goed nieuws: dat hebben ze wel degelijk gedaan. Naast de Series 4 Electric leveren ze namelijk de bovenstaande 378 Superblower. Die heeft gewoon een Amerikaanse V8. Om precies te zijn een 6.2 V8 die afkomstig is uit de Camaro ZL1 en 588 pk levert. Dat klinkt al een stuk beter.