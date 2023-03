Huracán opvolger bekend: motor en datum

We weten dat de Huracán opvolger eraan komt. We weten nu meer erover.

Lamborghini is een van de tofste merken. Als een van de weinige hebben al hun sportwagens een atmosferische motor. Dat ze voornamelijk Urussen met Audi-motor verkopen laten we eventjes buiten beschouwing. De Aventador had tot voor kort een atmosferische motor (het topmodel is net uit productie) en de Huracán heeft nog altijd die geweldige 5.2 liter V10. Daarmee is het een van de weinige supercars in zijn klasse die daadwerkelijk klinkt als een supercar.

Gisteren konden we melden dat de Aventador-opvolger een 6.5 liter V12 krijgt met maar liefst drie elektromotor en een kleine 3,5 kWh-Duracell. Maar hoe zit het met de opvolger van de Huracán? Ook dat model begint serieus op leeftijd te geraken. Dus wat gaan ze daarmee doen?

Huracán opvolger bekend

Nou, dat kunnen wij je vertellen! En dat komt weer doordat Lamborghini-CEO Stephan Winkelman het een en ander aan Road & Track heeft verklapt.

Ten eerste het supergoede nieuws: ja, er komt een opvolger voor de baby-Lambo. De auto staat op de planning voor 2024. Dat klinkt ver weg, maar is natuurlijk volgend jaar al zover. Dan is het ook afgelopen met Lamborghini’s zonder elektrische assistentie.

Dat betekent dat de Huracán opvolger elektrische ondersteuning krijgt. Op welke manier dat gebeurt, is niet bekend, behalve dan dat het een plug-in hybride zal zijn. Het klinkt aannemelijk dat de architectuur van de Aventador gebruikt wordt.

De transmissie is namelijk ook bevestigd voor de nieuwe Huracán. Dat zal dezelfde zeventraps automaat met dubbele koppeling worden. Dat is een extra lichte unit zijn, mede doordat een achteruit ontbreekt.

Benzinemotor niet duidelijk

Het elektrisch achteruitrijden gaat altijd met de elektromotor. In de Aventador-opvolgre zitten drie elektromotoren, waarvan de twee grootste dan de achteruitversnelling simuleren. Deze opzet is best slim, want het scheelt op deze wijze met de packaging. Er hoeft nu geen as naar de voorwielen. Daarbij scheelt het ook twee aandrijfassen en en differentieel aan de voorzijde. Dit scheelt transmissieverliezen, gewicht én ruimte. Een win-win-win dus.

Of de V10 het ook gaat overleven, wagen we te betwijfelen. Natuurlijk, al die Volkswagen ID3’s en Skoda Enyaqs zorgen ervoor dat de VW-Group nog een paar leuke auto’s kan verkopen, maar een terugkeer naar een V8 of V6 is ook mogelijk. Beide motoren beiden voldoende snelheidspotentieel voor de Huracán opvolger

