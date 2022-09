Dit zijn ALLE versies van de Lamborghini Huracán!

Er zijn enorm veel smaakjes geweest van de Lamborghini Huracán, dus wij zetten ze allemaal op een rij. En ja, dat is een hele lijst.

Volgend jaar is het zo ver: de Lamborghini Huracán gaat ons verlaten. De ‘baby Lambo’ c.q. opvolger van de Gallardo viel in de smaak. Dat blijkt aan het feit dat de auto een levensspanne van negen jaar heeft gehad met in basis weinig veranderingen.

Versies Lamborghini Huracán

Toch zijn die veranderingen wel dusdanig flink geweest dat er af en toe even wat updates verschijnen. Toch noemde Lamborghini het meestal geen facelift maar gewoon een nieuwe variant. Wij vonden het eens tijd om alle versies van de Lamborghini Huracán eens op een rijtje te zetten. Dit zijn alle versies die wij konden vinden. We geven toe dat sommige misschien niet meetellen omdat je het kan zien als een soort Ad Personam-projectje, maar dan nog: het is een hele waslijst. We duiken er gelijk in.

Lamborghini Huracán LP610-4 (2014)

Lamborghini presenteerde de Huracán in 2013 met een productiestart in 2014. Zoals gezegd de opvolger van de Gallardo en een auto die eigenlijk nooit als concept geteaset is. Zoals altijd is de naam Huracán ‘gewoon’ Spaans voor orkaan, maar ook de naam van een vechtstier, zoals bijna elke Lamborghini. Achterin ligt een 5.2 liter grote V10 die in de levensloop van de Huracán nooit een turbo of compressor heeft gezien. Sprinten naar 100 ging in 3,2 seconden en de topsnelheid ligt op 325 km/u. De Huracán heette officieel LP610-4: LP voor Longitudinale Posteriore (in lengterichting geplaatst), 610 voor het aantal pk en 4 voor het aantal aangedreven wielen. Een benaming die eerst consequent gebruikt werd, maar later vanaf gestapt werd. Enfin, dit is het canvas. We geven nu de kwast aan Lamborghini om eens een flink schilderij ervan te maken.

Lamborghini Huracán LP610-4 Polizia (2014)

Het eerste wat Lamborghini ermee deed is een cadeautje geven aan de Italiaanse hermandad. Lamborghini maakte furore door de Gallardo uit te voeren als politieauto voor de Italiaanse Polizia. Dat kunstje deden ze over met de Huracán, vrij snel na het onthullen van de LP610-4. Technisch verandert er niets. Maar het is een mooi statement en probeer deze politieauto maar eens af te schudden.

Lamborghini Huracán LP620-2 Super Trofeo (2014)

De eerste keer dat Lamborghini ging racen met de Huracán was ook al vrij snel. De allereerste raceversie van de Huracán was de LP620-2 Super Trofeo. Zoals de naam al aangeeft: 620 pk en aandrijving enkel op de achterwielen. De auto was een stuk lichter dan de straatversie, wat je natuurlijk wil van een raceauto. Overigens was dit de Super Trofeo versie, gebruikt voor Lamborghini’s eigen raceserie met enkel Huracáns. Het zustermodel Huracán GT3 is gehomologeerd voor de GT3-klasse. Deze evolueerde precies mee met de Super Trofeo, tot de laatste iteratie. Daarover zo meer.

Lamborghini Huracán LP610-4 Spyder (2015)

Een voorspelbaar nieuw model kwam in 2015: de Huracán ging dakloos. Het is eigenlijk niet veel meer dan dat. De prestaties van de auto bleven indrukwekkend, al leverde je wel 0,2 seconden in op de sprint (3,4 seconden). Ook moet je kunnen accepteren dat je de 325 km/u niet haalt en op 324 km/u blijft steken. Ach, als dat alles is. Het dak is van stof en verdwijnt in een klein compartiment achter de bestuurder.

Lamborghini Huracán LP580-2 (2015)

De Lamborghini Gallardo werd enkel geleverd met vierwielaandrijving, op één model na. Het was niemand minder dan wereldberoemde testcoureur Valentino Balboni die voor zijn speciale Gallardo (de LP550-2 Balboni) de aandrijving enkel op de achterwielen wilde. De Huracán kreeg een gelijkwaardige versie, maar deze werd opgenomen in het standaard assortiment. Sterker nog: omdat de V10 geknepen werd met 30 pk en het AWD-systeem overboord werd gegooid, werd de LP580-2 de goedkope variant en dus de instapper in de line-up. Net als bij de Spyder kosten de maatregelen voor de LP580-2 0,2 seconden op de sprint. Ook de topsnelheid ligt met 320 km/u lager.

Lamborghini Huracán LP580-2 Spyder (2016)

Zo voorspelbaar als je kunt zijn, kwam vrij vlot ook een dakloze versie van deze nieuwe Huracán met achterwielaandrijving. Overigens kun je als je goed kijkt wat kleine visuele wijzigingen spotten. Vooral de luchtgaten voor met een extra horizontale spijl geven de LP580 net even een wat eigen gezicht. De LP580-2 Spyder is trouwens wel de gebeten hond qua specs: de sprint daalt dubbel (vanwege RWD én Spyder) naar 3,6 seconden naar de 100. Ook de topsnelheid is met 319 km/u het laagste wat je kon krijgen. Zoals gezegd, een gigantisch gemis is het niet.

Lamborghini Huracán Avio (2016)

De eerste ‘special’ van de Lamborghini Huracán was de Avio in 2016. Deze auto eert de luchtmacht. Nee, niet een specifieke afdeling, gewoon de luchtmacht in zijn algemeenheid. Beschikbaar in vier kleuren met herkenbare striping en wat bijzondere logo’s, was dit een ietwat slappe special. Toch zijn alle 250 exemplaren die ervan kwamen verkocht.

Lamborghini Huracán Aero Pack (2016)

Iets meer op kracht gericht is een vaak vergeten ‘speciale editie’ van de Huracán, het Aero Pack. Op zich redt de Huracán het prima zonder allerlei spoilers en dat soort praktijken, maar voor het betere circuitwerk is een splitter en een spoiler een mooie bonus. Enter het Aero Pack, dat precies een splitter en spoiler toevoegt. Dit pakket kwam beschikbaar voor zowel de LP610 als de LP580. Wat dit pakket doet qua prestaties is overigens nooit bekend gemaakt door Lamborghini.

Lamborghini Huracán “Follow Me Vehicle” (2016)

Taxiënde vliegtuigen rijden niet zo hard. Toch vond Lamborghini het een leuke stunt om het vliegveld van Bologna te voorzien van een Lamborghini Huracán als “Follow Me-voertuig”. Ja, deze opvallende Lambo is echt bedoeld om met een slakkengangetje voor taxiënde vliegtuigen uit te rijden. Misschien wel het meest overgekwalificeerde ‘volgvoertuig’ ter wereld, maar wel een mooie reclamestunt.

Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO (2017)

In 2017 was het tijd voor een minuscule update voor de Huracán Super Trofeo. Deze noemde Lamborghini de Super Trofeo EVO. Ook al was het voor de racerij geen gigantische schok, deze Super Trofeo EVO introduceerde twee nieuwe zaken. Namelijk het vervallen van de LP-benaming en het introduceren van de term EVO, iets dat later belangrijk zou gaan worden voor de Huracán. Zoals gezegd gold deze evolutie ook voor de – nu nog vrijwel identieke – Huracán GT3.

Lamborghini Huracán Performante (2017)

Maar eerst even de eerste grondige nieuweling in de Huracán-familie. De Lamborghini Huracán Performante was bedoeld als extra circuit-georiënteerde versie van de Huracán. Het aantal pk steeg naar 640 stuks en de sprinttijd daalde naar een indrukwekkende 2,9 seconden naar de 100. Bovendien maakte de auto veel gebruik van koolstofvezel-composiet. Daarnaast debuteerde ALA op de Performante: Aerodinamica Lamborghini Attiva. Spoiler- en splitterwerk dat meebeweegt om altijd goede downforce te hebben. Dat werkte: de Huracán Performante heeft nog voor zijn publieke debuut het ‘Ringrecord in handen gehad. Inmiddels niet meer, maar het bewijs dat de Huracán een prima circuitauto kan zijn.

Lamborghini Huracán Performante Spyder (2018)

Hoe simpel kan het zijn: ook de Performante werd dakloos. Zoals gezegd heette de Performante ‘gewoon’ Performante. Niks geen LP-praktijken meer, onthoud zelf maar hoe veel pk die dingen hebben. Overigens kan het zijn omdat de eerste LP, de Murcièlago LP640, dan dezelfde naam zou hebben als de Huracán Performante die ook 640 pk heeft. Zoals altijd veranderde de specs amper bij het onthoofden van de Performante: het scheelde ook hier 0,2 seconden op de sprint. De topsnelheid is echter identiek voor de Coupé en Spyder: 325 km/u.

Lamborghini Huracán EVO (2019)

EVO werd dus de benaming voor een vernieuwde Huracán. Dat bleek helemaal toen de LP610-4 in 2019 vervangen werd door de Huracán EVO. Geüpdatet interieur, andere styling met heftigere bumperpartijen en een pk-boost: net als de Performante leverde de EVO nu 640 pk. Daardoor werd de EVO qua sprinten en topsnelheid ook een soort Performante: 2,9 seconden naar de 100 en een topsnelheid van 325 km/u.

Lamborghini Huracán EVO Spyder (2019)

Je kon het zelf voorspellen: vrij snel na het introduceren van de nieuwe Huracán kwam er ook een dakloze variant. Zelfde styling, stoffen dak en ’toevallig’ scheelt het 0,2 seconden op de sprint met de Coupé. Zo makkelijk kan het zijn om nog meer modellen uit het basisrecept te melken.

Lamborghini Huracán EVO Fluo Capsule (2020)

Nog makkelijker is het om Lamborghini’s bespoke-afdeling even lief aan te kijken en wat geinige kleurtjes aan te bieden. Dat kwam in 2020 onder de noemer ‘Fluo Capsule’. De Huracán kreeg dan een soort two-tone design waar felle kleurtjes en zwarte onderdelen elkaar een beetje afwisselen. Slap, dat wel. Stiekem is de Fluo Capsule echter wel een mooie uitvoering.

Lamborghini Huracán EVO RWD (2020)

Nee maar: er komt ook nog een nieuwe achterwielaangedreven Huracán. Drie keer raden wat het recept is. Yep, zo makkelijk is het. Extra pk (om uit te komen op 610 stuks), ietsje sneller van zijn plek (3,3 seconden) en de nieuwe instapper in de line-up. Ook nu werd er een klein beetje gesleuteld aan de styling om een iets rustigere voorbumper te creëren. Stiekem is dit de mooiste Huracán die er is geweest.

Lamborghini Huracán EVO RWD Spyder (2020)

Mocht je van dakloos houden, dan kon dat vanaf 2020 ook met achterwielaandrijving. De EVO RWD Spyder zou een makkelijk recept zijn: 0,2 seconden slomer op de sprint dan de coupé, stoffen dak, noem het maar op. De EVO RWD Spyder is echter even snel als de RWD Coupé op de sprint. Hier geldt tevens dat het best een mooie uitvoering is.

Lamborghini Huracán EVO GT Celebration (2020)

We zien hier een Lamborghini Huracán EVO in de meest vloekende kleurencombinatie denkbaar. Knalgroen en oranje, dat kan eigenlijk niet. Op de Lamborghini Huracán EVO GT Celebration kan het wel. Zoals de naam al zegt heeft dit model iets te vieren, in dit geval dat een Lamborghini Huracán GT3 EVO de 24 uur van Daytona en de 12 uur van Sebring achter elkaar won. Dat was de GT3 EVO van GRT Grasser Racing die kozen voor deze kleurstelling. Om de overwinning te vieren kwamen er 36 stuks (24 + 12) die alleen voor de Amerikaanse markt bestemd waren.

Lamborghini Huracán STO (2021)

De meest hardcore Huracán is deze STO. Dat staat voor Super Trofeo Omologato en het is eigenlijk wat er gebeurt als je de Super Trofeo-raceauto voorziet van enkel het broodnodige om hem een kenteken te geven. Het koetswerk is op details na compleet uniek voor de STO, de grote spoiler en andere aerodynamica vallen gelijk op en deze lichtgewicht Huracán stuurt 640 pk over de achterwielen. Net als de Performante gaat deze gelijk voor het Nürburgringrecord, al is de STO meer gericht op bochten en niet op sprinten. Met 3,0 seconden naar de 100 blijven de Performante en de EVO de snelste sprinters in de Huracán line-up.

Lamborghini Huracán Mexico Special Editions (2021)

Nog maar een keer langs Ad Personam dan? Vooruit, daardoor komen deze bijzonder gekleurde Huracáns aan bod. Deze vierden het tienjarige bestaan van de Mexicaanse Lamborghini importeur en het relatieve succes dat Lamborghini op de Mexicaanse markt kreeg daardoor. De vier opvallende kleuren worden bijgestaan door gouden details.

Lamborghini Huracán Tecnica (2022)

Dan zijn we bij het heden. Lamborghini beloofde om de straat-Huracán nog twee keer te doen. De eerste is deze Lamborghini Huracán Tecnica. Net als de STO heeft de Tecnica achterwielaandrijving én 640 pk (met een sprinttijd van 3,2 seconden naar de 100), naast nieuwe aerodynamica en styling. Aan de voorkant valt vooral het bijzondere plaatwerk à la Sián op. Dit wordt min of meer gezien als het uitzwaaimodel voor de Huracán. Daarmee zou deze lijst ten einde zijn, maar we hebben er nog een paar voor je.

Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 (2022)

De geëvolueerde versie van een model heet dus steeds EVO, maar wat als je daar weer een evolutie van maakt? Simpel, dat wordt EVO2. Vanaf hier wordt de Huracán Super Trofeo overduidelijk losgeweekt van de GT3. Lamborghini geeft de Super Trofeo EVO2 namelijk een uniek koetswerk mee, met nieuwe koplampen, nieuwe achterlichten en plaatwerk dat een mix lijkt van STO en Tecnica. Lamborghini hoeft de Super Trofeo modellen immers niet te homologeren, want het is hun eigen raceklasse. Als Lamborghini dit zo wil, dan doen ze het zo.

Lamborghini Huracán GT3 EVO2 (2022)

Toch kwam er ook een Lamborghini Huracán GT3 EVO2 en dat is weer een voorzichtige evolutie van hun GT3-racer. Deze is echter nog wel gehomologeerd voor de GT3-klasse, dus hier geen rare Lamborghini-eigen fratsen. Gewoon, nieuwe aerodynamica en wat kleine updates die ervoor moeten zorgen dat deze negen jaar oude racer de teams nog voldoende voorziet.

Lamborghini Huracán Sterrato (2023)

In 2023 zal het tien jaar geleden zijn dat de wereld voor het eerst kennis maakte met de Huracán. Ergens dus wel gepast dat we in 2023 dus wél kennis maken met het allerlaatste smaakje van de Huracán. Wel gelijk de meest unieke: de Sterrato. Deze hebben we al gezien als concept car en de productieversie zal daar veel van weg hebben. Denk aan het Safari-concept van Porsche, waar de auto klaar wordt gestoomd voor betere rallykoersen. Hoger op de poten, plastic spatborden en een andere afstelling. We weten nog lang niet alles van de Sterrato omdat hij pas in 2023 ten tonele treedt, maar we weten genoeg om hem gaaf te vinden.