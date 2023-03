Dit is de nieuwe Lambo V12

Ja ja ja, dames en heren: de nieuwe Lambo V12 is een pareltje geworden.

Grote, enorme en reusachtige verbrandingsmotoren mogen niet meer. Dat kan echt niet anno 2023. Alles moet elektrische of op zijn minst geëlektrificeerd zijn. Ai. Voor een merk als Lamborghini is het extra zuur, want de verbrandingsmotor is een deel van de beleving. Ja, een Tesla Model S Plaid zal ongetwijfeld sneller zijn, maar in een Lamborghini gaan je nekharen overeind staan.

De Lamborghini Aventador is inmiddels uit productie. Daarmee is er een einde gekomen aan een tijdperk van dikke twaalfcilinders zonder elektrische ondersteuning. Die laatste toevoeging is van belang, want kijk eens wat wij hier hebben: de nieuwe Lambo V12!

Hoeveel vermogen heeft ‘ie dan?

En ja, het is een echte V12. Het slagvolume is 6.5 liter, dus zeker niet bescheiden. Het gewicht is dat echter wel. De twaalfpitter weegt namelijk 218 kilogram, ongeveer het gewicht van mijn zus voor dat ze aan haar ontbijt begint.

Het vermogen van de V12 is ook bekend: 813 pk! Dat wordt geleverd bij 9.250 toeren per minuut! Het maximale koppel is 725 Nm bij 6.750. Inderdaad, deze motor heeft geen turbo’s.

Wel is er elektropower ter ondersteuning. De Lambo V12 krijgt niet één, niet twee maar maar liefst drie elektromotoren. Twee komen op de vooras, eentje op de achteras. Het systeemvermogen is meer dan 1.000 pk.

De V12 is de lengte gepositioneerd en gekoppeld aan een automaat met dubbele koppeling. Daarmee komt er een einde van een tijdperk, want de Aventador was een van de laatste auto’s met een sequentiële transmissie met een enkele koppeling.

DCT voor het eerst

Een reden daarvoor was altijd het gewicht. De DCT automaat van de nieuwe Aventador (modelcode LB744) weegt namelijk 193 kg. Dat is minder dan wat de DCT in de Lamborghini Huracàn weegt. Volgens Lamborghini is de nieuwe transmissie ook aanzienlijk sneller.

De accu volladen kost je een halfuur. Niet omdat je zo snel kunt laden, maar de accu is slechts 3,8 kWh groot. Bijzonder: je hebt vierwielaandrijving, maar er is geen as naar voren. Oh, en er is ook geen versnelling achteruit. Dat doet de auto altijd met de voorwielen en dus de elektromotor.

