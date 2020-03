Hyundai Elantra krijgt nieuw familiegezicht

De sedan is het makkelijkst te herkennen aan zijn voorkant.

Hyundai heeft de nieuwe Elantra gepresenteerd. Dit model kennen we hier in Nederland niet. In de Verenigde Staten is de Elantra zo’n typische sedan die je op elke hoek van de straat kunt spotten. De Zuid-Koreaanse autobouwer heeft de Elantra flink gemoderniseerd.

Wat direct opvalt is zijn snoet. Het nieuwe familiegezicht is toegepast op de Elantra. Spider-Man zou zich maar wat graag vastklampen in die grote grille. Het is niet de eerste keer dat Hyundai deze neus toepast. We zagen het al eerder op de nieuwe Sonata. De compacte sedan concurreert onder andere met de Honda Civic en de Mazda3.

Er is keuze uit een aantal motoren. De Elantra komt voor het eerst met een hybride aandrijflijn. Het gaat hier om een 1.6-liter viercilinder motor. Deze is gekoppeld aan een elektromotor. Het systeemvermogen bedraagt 139 pk en 179 Nm koppel. Hyundai schuift wat laat aan met de hybride. De Toyota Corolla en de Honda Insight zijn al langer verkrijgbaar als hybride in de VS. Er is ook een 2.0-liter viercilinder met 147 pk en 264 Nm koppel. Krachtigere varianten volgen mogelijk in een later stadium.

Hyundai hoopt kopers te trekken door de auto standaard met een aantal zaken uit te rusten. Onder andere een 8.0-inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto is standaard op de nieuwe Elantra. Tegen een meerprijs kun je een 10.3-inch touchscreen krijgen. Het interieur is niet super spectaculair. Alles zit op de plek waar je het zou verwachten. Wat wel opvalt is de doorlopende luchtrooster.

Het is de bedoeling dat de productie van de Elantra nog dit jaar van start gaat. Men bouwt de sedan in een fabriek in de Amerikaanse staat Alabama.