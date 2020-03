Bugatti Chiron Sport Noire duikt op voor 4+ miljoen euro

De zwartste Bugatti Chiron kost een vermogen.

Je zou haast denken dat de Bugatti Chiron Sport Noire een ode is aan Jules Deelder. Wat zwart is moet zwart blijven, nietwaar? De dichter was dan weer niet zo beroemd dat Bugatti er een speciale Chiron heeft voor laten bouwen. De vork zit hier anders in de steel.

Met de Chiron Sport Noire stond Bugatti stil bij het feit dat er inmiddels meer dan 250 exemplaren van de hypercar zijn gemaakt. Er komen in totaal 500 exemplaren van de Chiron. De Fransen zijn dus over de helft. Zo’n zeldzame Noire is nu opgedoken als ‘occasion’ voor een niet al te misselijk bedrag.

Voor 4,022,200.00 euro staat deze Chiron bij je op de stoep. Dan mag je er nog niet in rijden. Met onder andere de BPM mag je nog wel wat meer aftikken dan die dikke vier miljoen euro. De Noire moet wel je ding zijn. Alles wat zwart kan zijn, is ook zwart bij deze Chiron.

De auto wordt aangeboden door het Duitse Hollman. Volgens de advertentie is een wereldwijde aflevering mogelijk. Met de 1.500 pk sterke Bugatti is slechts 50 kilometer gereden. Het brute apparaat is nagenoeg nieuw. Mocht deze Chiron niet je ding zijn, dan heeft Hollman nog genoeg andere spielerei. Van een Aventador SVJ tot een GT2 RS. Er is van alles te vinden.

Met dank aan Tom voor de tip!