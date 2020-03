Volkswagen teaset nieuwe Ford bedrijfswagen

De Volkswagen Amarok die het merk teaset zal ook als Ford komen.

Volkswagen heeft onlangs aangekondigd te zullen gaan stoppen met de productie van de Amarok. Althans, voor Europa. Het is niet dat de Amarok een flop was. Integendeel, de ruige bedrijfsauto was geliefd bij bedrijven en particulieren. Zelfs het leger rijdt ermee.

Probleem

Nee, het grootste probleem was vrij simpel: uitstoot. In tegenstelling tot in de VS zijn de eisen voor pickups in Europa behoorlijk streng. Dus we kunnen helaas geen dikke V8 erin lepelen en kopen voor een schijntje. De Amarok is iets te dorstig en vervuilend voor de Europese markt. Aangezien de auto al behoorlijk op leeftijd begon te raken (de Amarok stamt uit 2010) wordt de auto ‘voortijdig’ van de markt gehaald.

Argentinië

De Amarok wordt ook in Argentinië gebouwd. Die fabriek zal voortaan nog wel even blijven draaien en Amaroks produceren voor andere werelddelen. Voor de Europese Amarok-liefhebber is er ook goed nieuws. Er komt snel een nieuwe aan! Omdat de ontwikkelingskosten relatief hoog zijn en de aantallen die je ervan gaat verkopen vrij laag, gaat Volkswagen samenwerken.

Ford

Dat doen de Wolfsburgers met Ford. Dat merk zit een beetje met hetzelfde probleem. Deze samenwerkingsvormen zie je overigens veel bij bedrijfswagens. Vaak zijn het (bijna) generieke busjes die je kan herkennen aan het logo in de grille. Bij de nieuwe Volkswagen Amarok zal dat ook het geval kunnen zijn. Kijk maar naar de teaser de Volkswagen intern heeft gebruikt tijdens een presentatie en werd gesnapt door onze collega’s van Motor1.com.

Schets

We zien een overduidelijke concept-schets. Dus met enorme banden, gigantische grille en flinke wielkasten. De Amarok op de schetsen is een zogenaamde Crew Cab-uitvoering, wat wij vaak dubbele cabine noemen, alhoewel deze Amarok een laadbak heeft.

2022

De nieuwe Volkswagen Amarok staat gepland voor 2022. Tevens staat dan de identieke Ford Ranger klaar. De eerste vrucht van de samenwerking tussen Ford en Volkswagen is de nieuwe Ford Transit Courier, die is gebaseerd op de gloednieuwe Volkswagen Caddy.