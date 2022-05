Hyundai i30N Drive-N is Golf-verslindend speciaaltje

De Hyundai i30N Drive-N maakt de Golf op alle manieren overbodig zo.

De Hyundai i30 N is een van de leukere Hot Hatches van het moment. Een volwassen docht speelse auto met toffe hardware en een redelijk prijskaartje plus uitstekende garantie. Kortom, een waardige uitdager voor de Golf GTI, nietwaar?

Het enige dat de Golf GTI beter doet, is uitpakken met speciaaltjes en aparte varianten. Dat doet Hyundai nu ook. Na de ‘Thierry Neuville Limited Edition’, ‘N Option’, ‘N-Thusiast’ en de Project C’ is daar deze i30N Drive-N.

Aftermarket

De auto heet voluit Hyundai i30N Drive-N en is volgens Hyundai geïnspireerd op wat de liefhebbers aftermarket nog met de auto doen. Hyundai heeft hen de moeite uit handen genomen om zelf het een en ander aan te passen. Ten eerste de uitrusting: er zijn geen opties mogelijk, de Drive-N heeft namelijk alle mogelijk af-fabrieksopties.

Aan de buiten zijn er nieuwe stickers, waarschijnlijk voor een paar extra paardenkrachten. Er zijn twee kleuren mogelijk: White Pearl of Phantom Black. In beide gevallen krijg je die striping mee in het rood en brons. het doet een beetje denken aan de Golf GTI door BBS.

Daarnaast krijg je ook die 19 inch lichtmetalen velgen. Ze zijn gesmeed en dus lichter én sterker. Het is best bijzonder dat Hyundai deze keuze maakt. Zelfs de nieuwe Audi RS6 en Alpina B3 staan standaard op gegoten wielen, om even een zijstraat te noemen. De kleur van de wielen is overigens altijd brons.

Interieur Hyundai i30N Drive-N

In het interieur zien we veel alcantara en rode stiksels voor het stuurwiel, de handremgreep, de pookknop én armleuning. Tevens zien er dikke sportkuipen met rode gordels. De vloermatten zijn ook ‘exclusief voor de Hyundai i30N Drive-N.

Dan tenslotte de techniek, waarbij niets spannends is te melden, want deze is namelijk is gelijk gebleven. Niet dat daar wat mis mee was, overigens. De 2.0 T-GDI motor is goed voor 280 pk en 392 Nm. Je kunt kiezen uit een handgeschakelde versnellingsbak met zes voorwaartse verzetten of een automaat met dubbele koppeling en acht versnellingen. Er worden er in totaal 800 stuks van gebouwd. Net als de gewone i30N komt ook de Hyundai i30N Drive-N niet naar Nederland.

