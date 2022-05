Officieel: Porsche en Audi gaan de F1 in!

Porsche en Audi in de F1. Dat gaat nog gezellig worden.

Het hing al een tijdje in de lucht, maar het is nu dan eindelijk officieel. Porsche en Audi gaan beide de F1 in! Dat bevestigt Volkswagen CEO Herbert Diess zojuist op het VW Group YouTube-kanaal. Altijd genieten om dat te kunnen en mogen kijken.

Daarbij geeft Herbert Diess tevens aan dat de plannen van Porsche iets concreter waren dan die van Audi. Toch zijn uiteindelijk beide merken uiteindelijk om. De reden dat Porsche en Audi mee gaan doen aan de Formule 1 is simpel: de sport is telkens populairder. Dat niet alleen, de hegemonie van Mercedes lijkt net ten einde gekomen en relatief gezien is meedoen nu goedkoper dan ooit.

De twee luxe merken van de Volkswagen Group waren al bij diverse gesprekken van de FIA en de FOM over de toekomst van de Formule 1. Nu is het niet ongewoon dat meerdere geïnteresseerde partijen zich daarbij aanmelden. Volgens Diess was het nu het beste moment om in te stappen, mede omdat Formule 1 gebruik gaat maken van synthetische brandstoffen.

Zoals het eruit ziet gaan Porsche en Red Bull samenwerken. Audi lijkt op zijn beurt McLaren te gaan kopen. Een gerucht dat al eerder de lucht in werd geholpen en vervolgens ontkracht. Uiteindelijk bleek dat eerste bericht van Autocar er niet naast te zitten.