9 recente en zeer gelimiteerde hete hatchbacks op een rij

Een hot hatch, wat eigenlijk een simpele huis-tuin-en-keukenauto is, bijzonder maken? Dat is het geval bij deze negen gelimiteerde hot hatchbacks.

Iets van tevoren limiteren, dan roep je eigenlijk gelijk uit dat je er snel bij moet zijn. Dat is bij alles zo en zelfs bij een aankoop zo groot als een auto. Het is toch altijd een leuke extra verkoopreden dat er zoals die van jou maar weinig zijn.

Gelimiteerde hot hatches

Dat gebeurt echter ook – steeds vaker – bij hot hatches. En is dat niet een beetje tegen de natuur van een hot hatch in? Die horen juist simpel en bruikbaar te zijn. Elke hot hatch schreeuwt ‘gooi en smijt mij over leuke weggetjes!’ terwijl elke auto met een limitering roept ‘houd mij in goede staat’. Het spreekt elkaar volledig tegen.

Wij gingen in elk geval eens op zoek naar een paar recente voorbeelden van auto’s waar deze twijfels vast bij aanwezig zijn. Hete en vooral erg gelimiteerde hatchbacks. We hebben het echter wel gehouden bij auto’s die ook een tandje extra hardcore zijn dan hun niet-gelimiteerde versies, zodat de limitering ook nog ergens op slaat (en dus niet worden uitgebracht met wat extra stickertjes om zo specialer te zijn). Hierbij de voorbeelden, gesorteerd op hoe groot de kans is dat je er eentje tegen het lijf loopt.

Hyundai i30 N Project C (PD) – 600 stuks

Om te beginnen in deze lijst van gelimiteerde hot hatchbacks: eentje waar er 600 van zijn. Tenminste, er aan komen. Want we kregen eind 2019 voor het eerst lucht van deze extra gefocuste Hyundai i30 N, maar we hebben er sindsdien weinig van gehoord. Wat is het? De Project C heeft een lijstje onderdelen in koolstofvezel, zoals de stoelen, motorkap en natuurlijk de bumpers en splitters rondom. Dat snoepte zo’n 50 kg af van het totaalgewicht, maar zonder extra toegenomen pk. Aangezien koolstofvezel niet het goedkoopste materiaal is, is de prijs wel wat hoger. Maar dan heb je wel één van 600 exemplaren.

Renault Mégane RS Trophy R – 500 stuks

Iets zeldzamer is deze ultieme versie van de inmiddels wijlen Renault Mégane hatchback. Die kwam sinds de tweede generatie als toffe RS. Renault heeft hete hatchbacks bouwen goed in de vingers, dus als die zeggen dat dit de ultieme versie is, dan is het naar alle waarschijnlijkheid ook echt het geval. In het geval van de Trophy R was het ultieme (bereikte!) doel trouwens het ‘Ringrecord voor voorwielaangedreven auto’s. Dat wilde ze bereiken door de standaard Trophy (1.8 turbomotor, 300 pk) als basis te pakken en gewicht eraf te snoepen. Zo heeft de Trophy R geen achterbank, een titanium Akrapovic-uitlaatsysteem en optionele lichtgewicht koolstofvezel velgen. Wat dit een leuk circuitmonstertje maakt is dat er altijd een handgeschakelde zesbak in ligt. Je kunt een Trophy R herkennen aan een luchthapper in de motorkap en rode details (waaronder een stickerset) rondom. En als de eigenaar zich dapper voelt: rode wielen. Die eigenaar is trouwens lid van een illuster clubje waar maar 500 mensen zich aan mogen toevoegen: meer Trophy R’s bouwt Renault niet.

Volkswagen Golf GTI Clubsport S (Typ 5G) – 400 stuks

Toegegeven, de Clubsport an sich is gewoon een gepeperde Golf GTI, maar de Clubsport S weet toch een goed plaatsje te krijgen onder de gelimiteerde hete hatchbacks te zijn. Men neme een al aardig lekkere Golf GTI Clubsport, geeft hem 310 pk en sloopt de achterbank eruit. Je kunt een Clubsport S herkennen aan extra uitgesproken zwarte exterieurdelen en een sticker aan de zijkant. Toch is het over het algemeen een aardig understatement, terwijl er maar 400 van zijn. Recent kon je er trouwens eentje bemachtigen op The Collectables.

Toyota Yaris GRMN (XP130) – 400 stuks

De Toyota Yaris ken je als je eerste auto die je voor 500 piek scoorde of de auto die je oma nooit in de kou laat staan. Een écht hete hatchback op basis van de Yaris was er tot en met 2018 niet. Toch bouwde Toyota een paar exemplaren van een gelimiteerde hete hatchbacks op basis van de Yaris in 2018, genaamd Yaris GRMN. Dat staat trouwens voor Gazoo Racing: Masters of the Nürburgring en ‘MN’ wordt alleen toegevoegd aan gelimiteerde auto’s. Terwijl andere fabrikanten hun auto’s vaak sneller maken met behulp van een turbo, gooide Toyota een supercharger op de 1.8 viercilinder. Het resultaat is 212 pk. Het weegt weinig, dus lol trappen is geen kunst. Wij kunnen genieten van 400 stuks van de Yaris GRMN, ook al zijn er technisch gezien 600 gebouwd. Die andere 200 zijn op detailniveau anders en rijden rond in Japan.

Audi A1 quattro (8X) – 333 stuks

De Audi A1 quattro is een geinige. Als je de naam zo hoort, denk je wellicht aan een Audi A1 waar simpelweg vierwielaandrijving aan is toegevoegd. Dat klopt, maar er is veel meer gebeurd om deze gelimiteerde hot hatch een speciaal ding te maken. De A1 quattro vloeide voort uit de A1 Clubsport concept en werd in 2011 als een reeks zeer gelimiteerde hot hatchbacks in productie genomen. De motor is de welbekende 2.0 TFSI die in dit geval 256 pk levert en – zoals de naam zegt – alle vier de wielen aandrijft. Alle 333 exemplaren zagen eruit als onderstaand: Glacier White, rode accenten in de koplampen, dikkere bumpers rondom, grote spoiler en deze briljante ventilatorvelgen.

Abarth 695 Biposto Record Edition (312) – 133 stuks

Eigenlijk wilde we de Abarth 500 overslaan – er zijn extreem veel speciale edities van het ding. Maar dan lees je weer over wat de ultieme versie is en kun je het toch niet laten. Want niks in dit lijstje is zo rigoureus aangepakt als de Abarth 695 Biposto. Geen achterbank, sportkuipen, alles is op dieet gegaan en optioneel heb je zelfs lichtgewicht ramen met van die kattenluikjes. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de dog ring versnellingsbak die optioneel een aantal duizenden euro’s kostte. Technisch gezien was de Biposto niet gelimiteerd, maar een extra speciale Biposto Record Edition was vinden wij welkom in een lijst met gelimiteerde hot hatches. Deze editie is ter ere van alle 133 records die Abarth in hun bestaan hebben verbroken. Als je een Biposto tegenkomt in het geel, ben je één van de 133 wereldwijde exemplaren tegen gekomen.

Honda Civic Type R Limited Edition (FK8) – 100 stuks

De Honda Civic is het compleet tegenovergestelde van de Abarth: het lijkt in eerste instantie niet veel anders dan een reguliere Civic Type R. Maar als je een auto Limited Edition noemt en in een oplage van 100 stuks naar Europa brengt, dan is ‘ie eigenlijk gemaakt voor deze lijst. Ook deze Civic Type R Limited Edition is extra gefocust ten opzichte van de reguliere versie. Er ontbreekt her en der wat isolatiemateriaal en ook krijg je geen centraal infotainmentscherm of airco. Ook krijg je extra sportief rubber, dikkere BBS velgen en het opvallende gele kleurtje genaamd Sunlight Yellow, alleen beschikbaar op de LE.

Subaru Impreza WRX STi Cosworth CS400 (GRB) – 75 stuks

Dan het spul waarvoor je echt goed je best moet doen als autospotter. Ten eerste een auto die een beetje in de vergetelheid is geraakt. Wanneer je denkt aan Cosworth, denk je wellicht aan sportmotoren voor kleine Britse sportwagens of snelle Fords. In eerste instantie denk je niet zo snel aan een Subaru. Toch deed Cosworth een Subaru in 2010 en het resultaat is de Cosworth STi CS400. Op basis van de eerste (en laatste) WRX STi die als hatchback kwam, was dit één van de heftigste hot hatches van zijn tijd. 400 pk op alle vier de wielen, waarmee een sprinttijd van 3,7 seconden(!) werd gerealiseerd. Dat was meer dan een Lamborghini Gallardo des tijds, wat ook al geen slome supercar was. Cosworth bereikte dit door de standaard STi-boxer grondig onder handen te nemen, met onder meer nieuwe turbo’s, een sneller geprogrammeerde ECU en een nieuw uitlaatsysteem. Vervolgens werden ze alleen in het VK verkocht en zijn er 75 stuks gebouwd, waarmee er niet veel nog extra gelimiteerde hot hatchbacks zijn dan deze.

Ford Focus RS Heritage Edition (DYB) – 50 stuks

Toch is er één: de Ford Focus RS Heritage Edition. Ford kwam op basis van de derde generatie Focus RS (DYB) met een aantal speciale edities, waaronder de Red en Blue Edition. Daarvan waren er al niet veel, maar de iets later uitgebrachte Heritage Edition is het meest zeldzaam. Er zijn namelijk slechts 50 exemplaren gebouwd van de Heritage Edition. Allemaal uitgevoerd in een knaloranje kleurtje genaamd Tieforange (diep oranje). Is het dan een kleurtje en verder niks? Nee hoor, met dank aan Mountune en hun FPM375-pakket, heeft de Focus ook meer pk dan standaard.

